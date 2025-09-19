Παράθυρο για νέες μειώσεις στον φόρο ενοικίου από το 2026

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο νέων μειώσεων στον φόρο επί των εισοδημάτων από ενοίκια από το 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε πως εφόσον το επιτρέψει ο δημοσιονομικός χώρος, θα υπάρξει περαιτέρω ελάφρυνση στους φόρους με στόχευση σε όσους εισπράττουν ενοίκια και συνοδευτικές κινήσεις για σταθερότητα στην αγορά κατοικίας.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε τη μείωση της φορολογίας στα μισθώματα ως «πραγματική» αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, υποστηρίζοντας ότι η ελάφρυνση δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες αλλά λειτουργεί ως σήμα συνολικής εξομάλυνσης στη στεγαστική αγορά. Το επιχείρημα είναι ότι μια πιο ήπια φορολογική καμπύλη, ιδίως για τα μεσαία εισοδήματα από ενοίκια, ενισχύει τη δηλωμένη δραστηριότητα, μειώνει τα κίνητρα φοροδιαφυγής και διευρύνει την προσφορά διαθέσιμων κατοικιών.

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των ενδεχόμενων αλλαγών, δεν υπήρξαν τεχνικές λεπτομέρειες από τον πρωθυπουργό αν και η κατεύθυνση είναι γνωστό πως θα κινηθεί προς περαιτέρω εξομάλυνση της κλίμακας, ώστε να περιοριστούν απότομα «σκαλοπάτια» φορολόγησης στα μεσαία επίπεδα εισοδημάτων από μισθώματα. Αν επιβεβαιωθεί στην πράξη, ένα τέτοιο σενάριο θα μείωνε την οριακή επιβάρυνση για σημαντικό αριθμό μικροϊδιοκτητών που δηλώνουν εισόδημα από μισθώματα, διατηρώντας παράλληλα υψηλότερη προοδευτικότητα για τα μεγαλύτερα ποσά.

Υπενθυμίζεται πως στο πακέτο που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ 2025 έχει ήδη ενταχθεί χαμηλότερος συντελεστής 25% για το τμήμα των εισοδημάτων από ενοίκια 12.000–24.000 ευρώ. Παράλληλα, από τον Νοέμβριο του 2025 και κάθε χρόνο προβλέπεται επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου για το 80% περίπου των ενοικιαστών με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Από 01.10.2025 τίθενται σε ισχύ οι νέες προδιαγραφές και οι έλεγχοι για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ενώ από 01.01.2026 προχωρά η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων. Στο σκέλος της προσφοράς, έχουν εξαγγελθεί κίνητρα για επαναφορά κενών κατοικιών σε μακροχρόνια μίσθωση και παράταση της αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές μέχρι το τέλος του 2026.













