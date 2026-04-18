Μακρο-οικονομία

Πιερρακάκης από Ουάσιγκτον: Συντονίζουμε μέτρα και πολιτικές ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση

Ο υπουργός υπογραμμίζει μεταξύ άλλων τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας της χώρας
Κυριάκος Πιερρακάκης
Κυριάκος Πιερρακάκης / EUROKINISSI

Με μια ανάρτηση-απολογισμό των επαφών που είχε στην Ουάσιγκτον την εβδομάδα που πέρασε, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης μεταφέρει το κλίμα από τη συμμετοχή του στην Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνωικής δικτύωσης για τις επαφές του στην Ουάσιγκτον, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογραμμίζει τον ρόλο του Eurogroup στη διαχείριση των διεθνών πιέσεων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή, μέρος της δουλειάς μας στο Eurogroup είναι να συντονίσουμε την αντίδραση, καθώς και τη φύση των μέτρων και των πολιτικών που θα επιχειρήσουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις αυτής της ενεργειακής κρίσης».

Στην ανάρτηση αποτυπώνονται εικόνες από τις επαφές και συναντήσεις κορυφής που είχε στην Ουάσιγκτον όπως, μεταξύ άλλων, στις συνομιλίες με τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ Kristalina Georgieva, στο πλευρό της Προέδρου της ΕΚΤ Christine Lagarde, στη Σύνοδο της G7 με την υπουργό Οικονομικών της Ιαπωνίας Satsuki Katayama και άλλους ομολόγους του. Εμφανίζεται επίσης να συμμετέχει στο πάνελ «Governor Talks» του ΔΝΤ με θέμα την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, καθώς και στο Semafor World Economy Forum, αναλύοντας τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Παράλληλα, στο ίδιο βίντεο, ο υπουργός υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας της χώρας για την οικονομική της πρόοδο, αναφέροντας ότι «η πολιτική σταθερότητα είναι απαραίτητη. Είναι το “οξυγόνο” στο δωμάτιο. Είναι η προϋπόθεση για να δημιουργηθεί δημοσιονομική σταθερότητα» όπως τονίζει.

