Πιερρακάκης: Αυξήσεις στους μισθούς από σήμερα για 1 εκατ. εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα

Από σήμερα (30.01.2026) φαίνονται για 1 εκατ. εργαζόμενους οι αυξήσεις στους μισθούς που ανακοινώθηκαν στην προηγούμενη ΔΕΘ, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξη του στο ΣΚΑΪ.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η μεταβολή διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία και στάθηκε σε δύο ομάδες στις οποίες, όπως είπε, μηδενίστηκε ο φόρος, στους πολύτεκνους και στους νέους κάτω των 25 ετών. Ως παράδειγμα ανέφερε πολύτεκνο με μισθό 1.800 ευρώ τον μήνα, ο οποίος, όπως δήλωσε, θα δει 300 ευρώ αύξηση, εξηγώντας ότι ο μηδενισμός του φόρου ισοδυναμεί περίπου με «δυόμισι μισθούς» επιπλέον τον χρόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ακρίβεια, υποστήριξε ότι πρόκειται για πολιτική στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος, αναγνωρίζοντας ότι τα προβλήματα υπάρχουν και ότι δεν λύνονται όλα. Είπε ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα, με έμφαση σε οικογένειες με παιδιά και σε νέους που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, ενώ παρέπεμψε και στην απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ στα χωριά, «σε όλη την επικράτεια», λέγοντας ότι το πακέτο αποτυπώνει συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Με αφορμή αναφορά στον δημοσιονομικό χώρο των 750 εκατ. ευρώ από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, ξεκαθάρισε ότι τέτοιου τύπου χώρος αφορά κατά βάση την επόμενη χρονιά και ότι η ΔΕΘ αποτελεί το ορόσημο για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού που αφορούν το επόμενο έτος. Θύμισε ότι στο παρελθόν έγιναν και ενδιάμεσες παρεμβάσεις, όταν η οικονομία πήγε καλύτερα από ό,τι είχαν δείξει αρχικά τα στοιχεία, παραπέμποντας σε κινήσεις που έγιναν χρονικά την Πρωτομαγιά ή την Πρωτοχρονιά. Την ίδια στιγμή, τόνισε ότι «σήμερα δεν υπάρχει κάτι άλλο» πέρα από τον συγκεκριμένο χώρο και ότι αν η οικονομία αποδώσει καλύτερα, τότε «εκείνη τη στιγμή» η κυβέρνηση θα είναι παρούσα με στοχευμένα μέτρα.

Διευκρίνισε ότι ο χώρος δεν αποδίδεται αποκλειστικά στη φοροδιαφυγή, αλλά ενσωματώνει συνολικά την πορεία της οικονομίας και τα έσοδα. Επανέλαβε ότι έχουν επιτευχθεί 2,2 δισ. ευρώ από τη φοροδιαφυγή και συνέδεσε τη συνολική εικόνα και με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, λέγοντας ότι τα αποτελέσματα αυτά αθροίζονται. Υποστήριξε ότι άλλες χώρες μιλούν για περικοπές, ενώ η Ελλάδα συζητά πώς θα στηρίξει περισσότερους «με δεδομένα τα προβλήματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξέρουμε πως δεν λύνουμε όλα τα προβλήματα, όμως είμαστε εκεί και σε αυτόν κόσμο ο οποίος τα αντιμετωπίζει, τους λέμε σας ακούμε, και θα πάμε ένα ένα να τα ακουμπήσουμε και να τα λύσουμε μαζί», αποσαφήνισε ο υπουργός.

Ο Υπουργός επιβεβαίωσε τους στόχους για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιτυχία των ψηφιακών εργαλείων της ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, η οποία έχει αποφέρει έσοδα 2,2 δισ. ευρώ, και διευκρίνισε ότι ο τρέχων δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιηθεί για τον σχεδιασμό του επόμενου έτους και όχι για πρόσκαιρες παροχές.

Τόνισε τον ρόλο της ΑΑΔΕ, επισημαίνοντας ότι τα εργαλεία βελτιώνονται διαρκώς χωρίς να ισχυρίζεται ότι λύθηκαν όλα. Επικαλέστηκε τα στοιχεία που δείχνουν περίπου 180.000 περιπτώσεις με δηλωμένο μηνιαίο ενοίκιο 100 ευρώ και κάτω, λέγοντας ότι τέτοια δεδομένα «λένε κάτι», ακόμη κι αν μέρος τους δεν αφορά ολόκληρη τη χρονιά.

Συνέδεσε την επιστροφή ενοικίου με κίνητρο για πιο πραγματικές δηλώσεις και είπε ότι, με τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για εκπαιδευτικούς εκτός Αθηνών και για νοσηλευτές, «θα φανεί το ενοίκιο» και συμφέρει να δηλώνεται. Ανέφερε ότι υπάρχουν πλέον εργαλεία ώστε να ελέγχεται αν σε ένα ακίνητο υπάρχει παροχή ρεύματος ενώ εμφανίζεται ως ξενοίκιαστο. Διαβεβαίωσε ότι θα γίνουν διασταυρώσεις και πρόσθεσε ότι η ΑΑΔΕ, υπό τον κ. Πιτσιλή, δημιουργεί το Μητρώο ΜΙΔΑ, το οποίο περιέγραψε ως το πιο ολοκληρωμένο εργαλείο αποτύπωσης της ιδιωτικής περιουσίας μέχρι σήμερα, σημειώνοντας ότι πρόκειται ουσιαστικά για περιουσιολόγιο. Είπε ότι μέσα από αυτή την πλήρη χαρτογράφηση θα μπορούν να εντοπίζονται και περιπτώσεις που ως τώρα έμεναν εκτός εικόνας, με αναφορά και σε ακίνητα που δεν εμφανίζονται σε δηλώσεις ή μητρώα, παρατηρώντας ότι στο παρελθόν «κλείναμε τα μάτια» ως κράτος και ότι αυτό κόστισε ακριβά.

Για τα στοιχεία αύξησης των καταθέσεων κατά 9,6 δισ. ευρώ, είπε ότι η εικόνα αυτή συνυπάρχει με τις δυσκολίες και δεν τις ακυρώνει, σημειώνοντας ότι, όπως τέθηκε στη συζήτηση, η αύξηση κατανέμεται «μισά επιχειρήσεις και μισά νοικοκυριά». Υποστήριξε ότι η χώρα κινείται στη σωστή κατεύθυνση, με εκκρεμότητες που παραμένουν, και μετέφερε ότι στις διεθνείς επαφές του, αναφέροντας ενδεικτικά ότι βρέθηκε «χθες» στη Φρανκφούρτη, διαπιστώνει πως κυριαρχεί η εικόνα ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι «πρόβλημα» και έχει αποκτήσει θέση σταθερότητας.