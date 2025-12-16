Πιερρακάκης για Προϋπολογισμό 2026: Συνεκτικό δίχτυ προστασίας για την οικογένεια, τον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο

Προϋπολογισμός μιας χώρας που σκέφτεται με τους όρους νέας εποχής είναι το σημερινό σχέδιο της κυβέρνησης, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την τελευταία ημέρα συζήτησης για τον Προϋπολογισμό 2026.

Το 2026 είναι μια νέα αφετηρία και η συζήτηση είναι πώς θα πετύχουμε πολλά περισσότερα από τα προηγούμενα 6 χρόνια. Έχουμε αφήσει την αβεβαιότητα και βαδίζουμε σταθερά στην ανάπτυξη, τόνισε ο υπουργός. Η Ελλάδα γίνεται ξανά μία χώρα παραγωγής και όχι μόνο κατανάλωσης, προσέθεσε.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026, σε μια περίοδο που η Ευρωζώνη κινείται αισθητά χαμηλότερα. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, από 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026, συμβάλλοντας στη σταδιακή ομαλοποίηση του κόστους ζωής, επεσήμανε ο κ. Πιερρακάκης και προσέθεσε πως οι επενδύσεις καταγράφουν ιστορικά υψηλές επιδόσεις, με ισχυρή δυναμική και προοπτική να φτάσουν το 17,7% του ΑΕΠ το 2026, αναφέροντας επίσης πως η ανεργία υποχωρεί στο 8,6% το 2026, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.

«Η κατανάλωση το 2024 έφτασε τα επίπεδα του 2010, όμως οι εξαγωγές είναι πλέον αυξημένες κατά 50% σε σχέση με τότε και αυτή η τάση συνεχίζεται. Την περίοδο 2026–2029, οι εξαγωγές εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,5%, ενώ ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών θα επιβραδυνθεί σημαντικά. Πρόκειται για μια εξέλιξη που βελτιώνει το ισοζύγιο πληρωμών και αποτυπώνει τον σταδιακά πιο εξωστρεφή προσανατολισμό της ελληνικής παραγωγικής βάσης. Συνέπεια αυτής της πορείας είναι ότι η ελληνική οικονομία παράγει πλέον σημαντικά πλεονάσματα. Ένα ουσιαστικό μέρος αυτών των πλεονασμάτων, τα οποία προκύπτουν τόσο από την αναπτυξιακή δυναμική όσο και από την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, κατευθύνεται στην άμεση στήριξη της κοινωνίας», επεσήμανε ο υπουργός.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι ο Προϋπολογισμός του 2026 συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης της πλειονότητας των εργαζομένων, καθώς ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί πάνω από 35% από το 2019 έως το 2025 και θα ξεπεράσει το 40% έως το 2026. Οι καθαρές αμοιβές, μετά τις μειώσεις φόρων και εισφορών, αυξάνονται κατά περίπου 32% σε σχέση με το 2019, υπερκαλύπτοντας τον σωρευτικό πληθωρισμό της ίδιας περιόδου.

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι με τον προϋπολογισμό του 2026 επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα συνεκτικό δίχτυ προστασίας για την οικογένεια, τον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο, με τη μεγαλύτερη μείωση φορολογικών συντελεστών στη Μεταπολίτευση, η οποία, όπως είπε, θα γίνει άμεσα αισθητή από την πρώτη ημέρα του νέου έτους.

Για τους συνταξιούχους ανέφερε ότι ωφελήθηκαν με την ενίσχυση των 250 ευρώ τον Νοέμβριο, η οποία καθιερώνεται πλέον σε μόνιμη βάση και θα καταβάλλεται κάθε χρόνο. Παράλληλα, είπε ότι ωφελούνται από τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, καθώς και από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% φέτος και κατά 50% την επόμενη χρονιά. Τόνισε ότι τον Δεκέμβριο του 2026 οι αυξήσεις στις συντάξεις θα υπολογιστούν με βάση το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό, χωρίς κανέναν συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά.

Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι από τον Ιανουάριο του 2026 θα έχουν αυξημένες καθαρές μηνιαίες αποδοχές, καθώς εφαρμόζεται μικρότερη παρακράτηση επί του μικτού μισθού με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα. Όπως είπε, η μεταβολή αυτή ωφελεί ιδιαίτερα τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους έως 30 ετών, ειδικά τους νέους μέχρι 25 ετών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι ενεργοποιούνται οι αυξήσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2025, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 προβλέπεται επιπλέον μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5%.

Στη συνέχεια μίλησε για παρεμβάσεις που, όπως είπε, μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση σε συγκεκριμένες ομάδες. Ανέφερε ότι επαγγελματίες, εργαζόμενοι και μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, συνολικά περίπου 477.000 φορολογούμενοι, θα έχουν χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση λόγω της μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα, δηλαδή των αντικειμενικών δαπανών που λαμβάνονται υπόψη στη φορολογία.

Ειδική αναφορά έκανε και στους ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρούς οικισμούς. Όπως είπε, περίπου ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, καθώς και έως 1.700 κατοίκους στον Έβρο, στη Δυτική Μακεδονία και στις παραμεθόριες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, θα δουν τον ΕΝΦΙΑ να μειώνεται κατά 50%. Πρόσθεσε ότι από το 2027 ο ΕΝΦΙΑ για τις περιοχές αυτές μηδενίζεται.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε όλους τους οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής, καθώς και στις ακριτικές περιοχές έως 1.700 κατοίκους, θα έχουν μειωμένο κατά 50% το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή την κατώτατη τεκμαρτή βάση εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για τη φορολόγησή τους.

Σε συνέχεια των παρεμβάσεων στο ακριτικό τόξο, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι ειδικά για τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για τον Νομό Έβρου και τη Σαμοθράκη, καθώς και για τα νησιά του Νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, προβλέπεται μείωση του ΦΠΑ κατά 30%.

Στο πεδίο των εισοδημάτων, ανέφερε ότι από την 1η Απριλίου 2026 αυξάνεται περαιτέρω ο κατώτατος μισθός, κάτι που, όπως είπε, θα συμπαρασύρει προς τα πάνω το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τα επιδόματα τριετιών και την αμοιβή των υπερωριών. Πρόσθεσε ότι, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού, αυξάνονται αναλόγως και οι αποδοχές στο σύνολο του δημόσιου τομέα. Είπε ακόμη ότι από την 1η Απριλίου 2027 ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί περαιτέρω και θα φτάσει τα 950 ευρώ, που αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση 46% σε σχέση με το 2021, όταν ανερχόταν στα 650 ευρώ.

Για το 2027, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα δουν σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2026, ως αποτέλεσμα των μειωμένων φορολογικών συντελεστών της φορολογικής μεταρρύθμισης. Για το ίδιο έτος ανέφερε ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα φορολογούνται για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ με μειωμένο συντελεστή 25%, από 35% σήμερα. Όπως είπε, το μέτρο αφορά περισσότερους από 160.000 ιδιοκτήτες και στοχεύει στο άνοιγμα κλειστών ακινήτων και στη διάθεσή τους για μακροχρόνια μίσθωση.

Κατά την τοποθέτησή του σημείωσε ότι, σε συνδυασμό με την επιστροφή ενός ενοικίου, οι πρωτοβουλίες αυτές απαντούν στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα, προσθέτοντας όμως ότι δεν είναι οι μόνες. Όπως είπε, σε λίγο θα παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ένα ακόμη ολοκληρωμένο πακέτο παρεμβάσεων, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική έχει αξία μόνο όταν μετατρέπεται σε πράξη.

Τέλος, υποστήριξε ότι όσα περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2026 συνιστούν τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στη φορολογία φυσικών προσώπων των τελευταίων δεκαετιών, με το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων να ανέρχεται σε 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026 και σε επιπλέον 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027.