Πιερρακάκης για τα νέα μέτρα: Έως ένα δισ. ο «χώρος» από το υπερπλεόνασμα, 500 εκατ. τώρα και εφεδρεία για την ενέργεια

Έως περίπου 1 δισ. ευρώ από το επιπλέον πρωτογενές πλεόνασμα μπορεί να αξιοποιηθεί για μέτρα, ενώ τα 500 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκαν τώρα είναι μέρος αυτού του χώρου, είπε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχουν ήδη προηγηθεί άλλα 300 εκατ. ευρώ παρεμβάσεων και ότι μένουν ακόμη 200 εκατομμύρια ευρώ ως εφεδρεία για την πορεία της ενεργειακής κρίσης.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι το έξτρα πρωτογενές πλεόνασμα είναι 2,8 με 2,9 δισ. ευρώ, καθώς το πρωτογενές αποτέλεσμα πήγε από το 3,7% στο 4,9% του ΑΕΠ. Από αυτό το ποσό, όπως είπε, δεν μπορεί να διατεθεί όλο σε μέτρα, καθώς με βάση τον νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό κανόνα το ποσό που μπορεί να ξοδευτεί είναι περίπου 1 δισ. ευρώ. Εξήγησε ότι το υπόλοιπο πρέπει να κατευθυνθεί στην εξυπηρέτηση και αποκλιμάκωση του χρέους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από το 1 δισ. ευρώ του διαθέσιμου χώρου, τα 500 εκατ. ευρώ αφορούν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τώρα, 300 εκατ. ευρώ αφορούν μέτρα που είχαν ήδη ανακοινωθεί και 200 εκατ. ευρώ διατηρούνται ως «πυρομαχικά», ώστε η κυβέρνηση να μπορεί να ανταποκριθεί σε έκτακτες διαδικασίες. Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κινηθεί έξω από αυτή την περίμετρο και ότι, αν υπάρξει υπέρβαση, θα απαιτηθούν ισόποσα μέτρα.

Για τα νέα μέτρα είπε ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες παρεμβάσεων. Στις οικογένειες με παιδιά ανέφερε τη στήριξη των 150 ευρώ για περίπου το 85% των οικογενειών. Για τους συνταξιούχους σημείωσε ότι η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ, που είχε αποφασιστεί πέρυσι, διευρύνεται πλέον και καλύπτει περίπου το 85% των συνταξιούχων, από περίπου 60% πριν. Όπως είπε, οι δικαιούχοι φτάνουν τα 1,87 εκατομμύρια, το κόστος του μέτρου είναι 200 εκατομμύρια ευρώ και στο σχήμα περιλαμβάνονται επίσης περίπου 47.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες και περίπου 161.000 άτομα με αναπηρία.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στη στήριξη στο ενοίκιο. Όπως είπε, επιστρέφεται ένα ενοίκιο στο 86% των ενοικιαστών, δηλαδή σε περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, με την προϋπόθεση ότι τα μισθώματα δηλώνονται. Για τους δημόσιους λειτουργούς, όπως γιατρούς και δασκάλους, ανέφερε ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα επιστρέφονται δύο ενοίκια και ότι αυτό θα αποτυπωθεί μέσω των φορολογικών δηλώσεων.

Η τρίτη κατηγορία μέτρων, όπως είπε, αφορά το ιδιωτικό χρέος και «ακουμπάει την επιχειρηματικότητα». Στην ενότητα αυτή ενέταξε τις 72 δόσεις για παλαιά χρέη, τη μείωση του ορίου υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, καθώς και τον ακατάσχετο λογαριασμό για επιχειρήσεις, εφόσον έχουν πληρωθεί οι οφειλές τους. Για τις 72 δόσεις είπε ότι το σχετικό πλαίσιο θα νομοθετηθεί μέσα στον Μάιο και θα ισχύσει από τον Ιούνιο. Διευκρίνισε επίσης ότι μέχρι το 2023 τα χρέη θα μπορούν να μπουν σε 72 δόσεις, ενώ μετά το 2023 θα ισχύουν 24 δόσεις.

Ο υπουργός συνέδεσε την περιορισμένη δημοσιονομική περίμετρο με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Όπως είπε, αν η χώρα ξοδέψει πάνω από το όριο που επιτρέπεται, θα μπει σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και για κάθε υπέρβαση θα πρέπει να ληφθούν ισόποσα μέτρα. Έδωσε μάλιστα το παράδειγμα ότι αν αντί για 1 δισ. ευρώ δαπανηθούν 1,4 δισ. ευρώ, τότε για τα επιπλέον 400 εκατ. ευρώ θα πρέπει να βρεθούν ισόποσα μέτρα.

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του υπερπλεονάσματος, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε ότι από τα 2,9 δισ. ευρώ τα 250 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον ΦΠΑ και είναι, όπως ανέφερε, κάτω από 10% του συνόλου. Πρόσθεσε ότι από τα 2,9 δισ. ευρώ τα 1,2 δισ. ευρώ είναι έσοδα, αλλά μόνο τα 250 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ. Όπως είπε, το μεγαλύτερο μέρος συνδέεται με την εκτέλεση των δαπανών, ενώ άλλο μέρος αποδίδεται σε καλύτερες επιδόσεις της οικονομίας, όπως η μείωση της ανεργίας, οι επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές και τα ενεργητικά μέτρα κατά της φοροδιαφυγής. Ως παραδείγματα ανέφερε την κάρτα εργασίας, που όπως είπε έχει φέρει 120 εκατομμύρια ευρώ, και το ηλεκτρονικό πελατολόγιο, που κατά τον ίδιο έχει φέρει 33 εκατ. ευρώ.

Αναφέρθηκε ακόμη στην πορεία του χρέους, λέγοντας ότι η πρόβλεψη για φέτος ήταν 138% του ΑΕΠ και ότι ο στόχος είναι το ποσοστό αυτό να συνεχίσει να μειώνεται, ώστε η χώρα να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ πριν από το τέλος της δεκαετίας. Στο ίδιο πλαίσιο είπε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει στη γραμμή της μείωσης φόρων και εισφορών και υποστήριξε ότι από το 2019 έχουν μειωθεί 83 φόροι και εισφορές. Για τη ΔΕΘ είπε ότι ο στόχος παραμένει η αφαίρεση βαρών από την οικονομία, με μειώσεις φόρων και εισφορών.

Στο σκέλος της ενέργειας, ο υπουργός είπε ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή κινείται στη γραμμή των στοχευμένων, παραμετροποιημένων και προσωρινών μέτρων, ώστε να στηριχθούν οι πιο ευάλωτοι χωρίς να υπάρξει νέα πληθωριστική πίεση. Ανέφερε ότι αυτή είναι η περίμετρος που δίνει η Κομισιόν και είπε ότι η ίδια λογική ακολουθήθηκε και στα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Σε σχέση με το fuel pass, είπε ότι ισχύει αυτή τη στιγμή και για τον Μάιο, αλλά δεν προανήγγειλε κάτι περαιτέρω, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θέλει να δει πού θα βρίσκεται η κατάσταση σε λίγες εβδομάδες.

Στο ίδιο μέρος της συνέντευξης είπε ότι η επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup θα γίνει τη μεθεπόμενη εβδομάδα και ότι η ενεργειακή συζήτηση κυριαρχεί. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες που έχουν ελλείμματα ή βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, έχει πλεόνασμα και το διοχετεύει στην οικονομία, κρατώντας ταυτόχρονα και εφεδρεία 200 εκατ. ευρώ.