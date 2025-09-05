Πιερρακάκης: «Η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν θα είναι συνηθισμένη»

«Η ομιλία του Πρωθυπουργού δεν θα είναι συνηθισμένη», δήλωσε σήμερα (5.9.2025) από το βήμα του 5ου Thessaloniki Metropolitan Summit του Economist, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε τη σοβαρότητα της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, λέγοντας ότι «ο ρυθμός ανάπτυξης είναι σημαντικός και ο κόσμος απαιτεί ακόμη περισσότερα. Ακόμη κι αν υπάρχουν κάποια αρνητικά, εμείς πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά. Οι επενδύσεις στο ΑΕΠ όταν αναλάβαμε ήταν 11%, με ευρωπαϊκό μέσο όρο 21% και τώρα είμαστε στο 15,3%. Από δημοσιονομική άποψη είμαστε εντάξει. Το μοντέλο απαιτεί επενδύσεις στις υποδομές και την εξάλειψη κάποιων φραγμών. Θα τα καταφέρουμε»

«Υπάρχουν διεθνείς προκλήσεις και πληθωριστικές πιέσεις. Υπάρχουν και τα θέματα με τους δασμούς και η αβεβαιότητα που προκαλούν. Υπάρχει και η αποκλιμάκωση του χρέους και αυτή η γενιά δεν θέλει να περάσει στην επόμενη γενιά τον λογαριασμό», επεσήμανε ο υπουργός Οικονομικών.

Όσο αφορά την Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε από μία πολύ χαμηλή βάση και επλήγη πολύ κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης προσπαθώντας να κερδίσει το χαμέnο έδαφος, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε: «Σκεφτείτε πολλές χώρες στον κόσμο που για να κερδίσουν το χαμένο έδαφος πέρασαν από δύσκολη διαδικασία. Προσπαθούμε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος, αλλά μην ξεχνάτε τη χρεοκοπία που πήγαμε να αντιμετωπίσουμε. Η συνταγή δεν είναι προφανής, αλλά υπάρχει σημαντικό δυναμικό αν εξαλειφθούν κάποιοι φραγμοί και αν δώσουμε το πράσινο φως στην ανάπτυξη. Ήμασταν η πιο γραφειοκρατική χώρα, όχι πια. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν μπορούμε να τα πάμε καλύτερα, αν όλα ήταν δεδομένα δεν θα χρειάζονταν τόσο χρόνο για να συμβούν. Εμείς καταλάβαμε ότι χρειάζονται διασυνοριακές συγχωνεύσεις όμως αυτά δεν γίνονται εύκολα. Υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου περαιτέρω ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί».

«Πολλοί πιστεύουν ότι οι μεταρρυθμίσεις ήταν δύσκολες τα χρόνια του ΔΝΤ όμως αν δεν το πιστέψεις τα πράγματα δεν κολλάνε μεταξύ τους. Οι μεταρρυθμίσεις ουσιαστικά γίνονται με ένα ownership στην κυβέρνηση, κάποιο είδος κυριότητας. Η πλειοψηφία θέλει περαιτέρω μεταρρυθμίσεις όχι το αντίθετο. Οι όροι για τις αλλαγές υπάρχουν».

Σημειώνεται πως αύριο Σάββατο (6.9.2025), είναι προγραμματισμένη η ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στα εγκαίνια της ΔΕΘ, όπου αναμένονται να ανακοινωθούν μειώσεις άμεσων φόρων με επίκεντρο τους μισθωτούς με οικογένεια. «Όσον αφορά στην αυριανή ομιλία του πρωθυπουργού, θα ακούσετε όχι μία παραδοσιακή ομιλία για εξαγγελίες πραγμάτων αλλά μία ομιλία που θα περιλαμβάνει έναν κατάλογο μεταρρυθμίσεων για να ενισχύσουμε την οικονομία και τη χώρα μας», σχολίασε ο ΥΠΟΙΚ.