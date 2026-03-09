Πίεση της ΕΕ για επανεκκίνηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

Έργο υψηλής σημασίας για τις Βρυξέλλες είναι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI), αφού αποτελεί μια σημαντική ενεργειακή λεωφόρο που προωθεί η Κομισιόν, όπως δήλωσε εκπρόσωπός της στο Euractiv.

Έτσι η ΕΕ επαναφέρει την πίεση προς τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου να συνεχίσουν την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, που βρίσκεται προς το παρόν στον πάγο, αναμένοντας τις νέες μελέτες για τις τεχνικο-οικονομικές της παραμέτρους.

«Αναμένουμε από όλες τις πλευρές να δεσμευτούν στην όσο το δυνατόν πιο άμεση υλοποίηση», είπε η πηγή, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση θα είναι αρνητική για όλους.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν έδωσε έμφαση στην τήρηση των συμφωνηθέντων από τον φορέα υλοποίησης του έργου και τις ρυθμιστικές αρχές, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές ηλεκτρισμού και να ενδυναμωθεί η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ.

Τέλος, το δημοσίευμα του Euractiv αναφέρει ότι ο ΑΔΜΗΕ ενημέρωσε την ΕΕ πως οι βυθομετρικές έρευνες είναι ολοκληρωμένες στη διαδρομή του GSI.