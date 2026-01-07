Πληθωρισμός: Με αύξηση τιμών στο 2,9% έκλεισε το 2025

Με ήπια επιβράδυνση στις αυξήσεις των τιμών κινήθηκε ο πληθωρισμός κατά τον τελευταίο μήνα του έτους.

Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός στις τιμές καταναλωτή «έτρεξε» με ρυθμό 2,9% τον Δεκέμβριο έναντι 2,8% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την έκθεση της Eurostat.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ίδιο διάστημα σε επίπεδο Ευρωζώνης ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε οριακά σε ρυθμό 2% έναντι 2,1% τον Νοέμβριο, «πιάνοντας» τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο την απόκλιση από την ελληνική οικονομία η οποία συνεχίζει να κινείται σε υψηλούς ρυθμούς αύξησης των τιμών.

H κατηγορία των τροφίμων (όπως τα μετρά η Eurostat, μαζί με αλκοόλ και καπνό) σημείωσε σημαντική επιτάχυνση σε ρυθμό 3,5% από 2,7%.

Η άνοδος αυτή, μάλιστα, ήταν αρκετή για να οδηγήσει στην επιτάχυνση του γενικού δείκτη τιμών παρά την βελτίωση των υπόλοιπων γενικών κατηγοριών.

Πιο αναλυτικά, στα στοιχεία για την Ελλάδα, σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα, η ενέργεια γύρισε πάλι σε αρνητικό έδαφος, από +0,3% σε -1,0%, ενώ οι υπηρεσίες υποχώρησαν ελαφρά από 4,7% σε 4,5%. Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά η πτώση περιορίστηκε (από -0,4% σε -0,1%).