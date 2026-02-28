Πώς επηρεάζει την Ελλάδα ο πόλεμος στο Ιράν – Οι έμμεσες επιπτώσεις σε ενεργειακό κόστος, τουρισμό, ναυτιλία, εμπόριο

Ενεργειακό κόστος αλλά και τουρισμός, ναυτιλία, εμπόριο είναι μεταξύ των τομέων που επηρεάζονται στην Ελλάδα από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), μιλά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για πέντε τομείς που επηρεάζονται από τον πόλεμο στο Ιράν.

Πλήγμα στον τουρισμό της Ανατολικής Μεσογείου

Η Ελλάδα ενδέχεται να θεωρηθεί «γειτονική ζώνη αστάθειας», ιδιαίτερα από επισκέπτες εκτός ΕΕ, κυρίως από ΗΠΑ και Ασία. Πιθανές ακυρώσεις κρουαζιέρων και πακέτων πολυπροορισμών (Ελλάδα-Τουρκία-Ισραήλ-Αίγυπτος), αυξημένα ασφαλιστικά κόστη και επιβάρυνση της τουριστικής εικόνας μπορεί να περιορίσουν τις κρατήσεις, ιδίως σε νησιά της Ανατολικής Μεσογείου.

Επιβάρυνση της ελληνικής ναυτιλίας

Ενδεχόμενες εμπλοκές στα Στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα οδηγούν σε αύξηση ναύλων και ασφαλίστρων, αναδρομολόγηση πλοίων μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας και καθυστερήσεις στις παραδόσεις. Οι ελληνόκτητες εταιρείες θα δουν αύξηση λειτουργικού κόστους και πιθανές πιέσεις στις ναυλώσεις.

Διατάραξη εμπορίου και εισαγωγών

Καθυστερήσεις εμπορευμάτων από την Ασία μέσω Σουέζ επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα, τη μεταποίηση και το λιανεμπόριο. Το κόστος εισαγωγών σε ενέργεια, πρώτες ύλες και τεχνολογικά προϊόντα αυξάνεται, ενώ ενισχύεται η αβεβαιότητα για εξαγωγές προς χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Ενεργειακή αναστάτωση και κόστος καυσίμων

Η αύξηση τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου επηρεάζει άμεσα μεταφορές (οδικές, ακτοπλοϊκές, αεροπορικές), κόστος παραγωγής και τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιβάρυνση του πληθωρισμού θα είναι αισθητή κυρίως σε τρόφιμα και ενέργεια, δεδομένης της εξάρτησης της χώρας από εισαγωγές.

Γεωπολιτική και διπλωματική πίεση

Η Ελλάδα καλείται να διατηρήσει ισορροπία μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και αραβικών χωρών, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον ρόλο της ως ενεργειακού και γεωπολιτικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο (LNG, αγωγοί). Δεν αποκλείεται αύξηση στρατιωτικής επιτήρησης σε Αιγαίο και Κύπρο.

Ο Βασίλης Κορκίδης επισημαίνει μεταξύ άλλων στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι: η παρουσία και εμπλοκή των ΗΠΑ οδηγεί περισσότερο στο σενάριο μιας εμπόλεμης περιόδου λίγων ημερών ή εβδομάδων και πως δεν θα υπάρξει γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, θα υπάρξουν επιπτώσεις, καθώς και εκτιμώμενες οικονομικές απώλειες από την έντονη γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί. Η Ελλάδα προς το παρόν επηρεάζεται έμμεσα και όχι άμεσα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εάν όμως υπάρξει μια διάρκεια τριών μηνών του πολέμου, τότε οι συνθήκες θα αλλάξουν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο τουρισμός μας θα επηρεαστεί άμεσα, αφού πρόκειται για ευαίσθητο τομέα στην «αντίληψη ασφάλειας». Η ενέργεια θα είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός αποδέκτης, λόγω της εξάρτησης από εισαγωγές. Η ναυτιλία θα έχει σημαντική αύξηση κόστους από παρακάμψεις και καθυστερήσεις που θα μετακυλίσει στα ναύλα. Τέλος το εμπόριο και η εφοδιαστική αλυσίδα θα επηρεασθεί από τις υπηρεσίες, αλλά και συνθήκες ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές, ειδικά στις εισαγωγές από Ασία μέσω Σουέζ.