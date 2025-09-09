Πώς το δημόσιο θα πάρει «πίσω» τις μειώσεις των φόρων: Ο ΦΠΑ σε συνθήκες ακρίβειας, ο «κόφτης» των επιδομάτων και η αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος

Πολλά από όσα θα δώσει «εμμέσως» μέσω των μειώσεων των φόρων εισοδημάτων στους μισθωτούς, τους επαγγελματίες και τους αγρότες θα κερδίσει μέσω του ΦΠΑ, μειώσεις επιδομάτων και τις …αυξήσεις φορολογικών εσόδων μέσω των αυξήσεων που θα δοθούν στους αμοιβές (συντάξεις, μισθοί) επισημαίνουν αναλυτές στο newsit.gr.

Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, την επόμενη διετία με αποκορύφωμα το 2027, αλλά και τα νέα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ και εξειδίκευσε χθες το ΥΠΟΙΚ το περασμένο Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 αναμένεται να υπάρξει ένα μπαράζ όχι μόνο εμμέσων (λόγω της μείωσης των φόρων εισοδήματος) αλλά και άμεσων αυξήσεων στις αποδοχές προπαντός των συνταξιούχων, των μισθωτών του δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Ξεκινώντας, από τους μισθωτούς ιδιωτικού τομέα και πιο ειδικά όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό (κοντά στους 600.000), θα δουν αύξηση κοντά στο 4,5% τον Απρίλιο του 2026 (μέσω της προβλεπόμενης αναπροσαρμογής), ενώ επιπλέον αύξηση περίπου 4,5% τον Απρίλιο του 2027. Ενδιαμέσως, υπάρχει επίσης άλλος ένας εξαιρετικά σημαντικός σταθμός αύξησης που δεν είναι άλλο από το ξεπάγωμα των τριετιών από την 1η Ιανουαρίου 2027 για όσους απασχολήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, γεγονός που θα οδηγήσει σε οριζόντια, αυτόματη αύξηση 10% στις αποδοχές τους…

Σωρευτικά, δηλαδή, στους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό θα δοθεί το 2026 – 2027 μία αύξηση σχεδόν 20%.

Τα έσοδα του δημοσίου από τους φόρους που θα επιβληθούν σε ένα άγαμο άνω των 30 ετών, ο οποίος αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, το 2027 σε σχέση με φέτος θα αυξηθούν (λόγω της αύξησης των φορολογητέων αποδοχών του) κατά 47% με το υφιστάμενο καθεστώς και 42% σε σχέση με εκείνο που θα ισχύσει από το 2026.

Συνεπώς, η «απώλεια» εσόδων για το δημόσιο θα ανέλθει μόνο σε 5 μονάδες ή κατά το 1/10 σε σχέση με όσα θα εισέπραττε συνέχιζε έως το 2027 να ισχύει το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς.

Παρόμοια θα είναι η πορεία των φορολογικών εσόδων από την επικείμενη αύξηση των συντάξεων κατά 2,4% από την 1η Ιανουαρίου 2026 (και ενδεχομένως κατά παρόμοιο ποσοστό την 1η Ιανουαρίου 2027), των μισθών στο δημόσιο κατά 358 εκατ. ευρώ το 2026 και κατά 668 εκατ. ευρώ το 2027.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί οι φορολογικοί συντελεστές στο εισόδημα φορολογουμένων άνω των 30 ετών (αλλά και των επαγγελματιών και των αγροτών) να μειωθούν οριζόντια κατά 2% από το 2026 για εισόδημα πάνω από τα 10.000 ευρώ, αλλά ο βασικός φόρος του ελληνικού δημοσίου που δεν είναι άλλο από το ΦΠΑ παραμένει στο υψηλό 24%, κάτι που έχει αποδειχθεί «χρυσωρυχείο» για τα δημόσια έσοδα ειδικά σε συνθήκες ακρίβειας. Για παράδειγμα, ένας πολίτης με φορολογητέο εισόδημα με 15.000 ευρώ ετησίως, θα γλιτώσει για τα 5.000 ευρώ (μεταξύ 10.0001 και 15.000 ευρώ) το ποσό των 100 ευρώ, καθώς ο φορολογικός συντελεστής στην κλίμακα των 10.000 – 20.000 ευρώ θα πέσει από το 22% στο 20%, αλλά στα 100 ευρώ αυτά, καθώς προφανώς θα πέσουν στην κατανάλωση, θα επιβληθεί ΦΠΑ 24%. Έτσι το κράτος θα πάρει «πίσω» τα 24 ευρώ από τα 100 ευρώ που θα κερδίσει ο πολίτης και θα χάσει σε πρώτη φάση (από τη μείωση των συντελεστών φορολόγησης των εισοδημάτων).

Τον ίδιο «κανόνα» (δηλαδή πως το 24% ή σχεδόν το 1/4 του συνόλου της κατανάλωσης που θα προκύψει από τις έμμεσες, δηλαδή λόγω μείωσης των άμεσων φόρων, και άμεσες , δηλαδή λόγω αύξησης αποδοχών, αυξήσεις εισοδημάτων), θα μπορούσε κανείς να εφαρμόσει και για το σύνολο σχεδόν των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί φέτος για το 2026. Συγκεκριμένα, ανέρχονται σε 2,685 δισ. ευρώ το 2026 και σε 4,241 δισ. ευρώ και δεν θα ήταν…υπερβολή, να υποθέσει κανείς το 24% αυτών θα γυρίσει στο δημόσιο μέσω της είσπραξης του ΦΠΑ (κοντά στα 650 εκατ. ευρώ το 2026 και πάνω από 1 δισ. ευρώ το 2027).

Και όχι μόνο αυτό, αλλά μέσω της επικείμενης άμεσης αύξησης των αποδοχών των μισθωτών και προπαντός των αμειβομένων με τον κατώτατο μισθό, ολοένα και περισσότεροι εξ αυτών θα αλλάζουν, προς τα πάνω, εισοδηματική κατηγορία, και θα βλέπουν το ποσά που εισπράττουν από τα επιδόματα (πχ τέκνων) να μειώνονται και άρα να αυξάνονται οι εξοικονομήσεις του δημοσίου.