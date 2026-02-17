Μακρο-οικονομία

Προϋπολογισμός: Ταμειακό πλεόνασμα τον Ιανουάριο δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ

Καθαρό αποτέλεσμα σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης 1,9 δισ. ευρώ έναντι 560 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Αυξημένο πλεόνασμα κατέγραψε τον Ιανουάριο ο Προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος που ανακοίνωσε καθαρό αποτέλεσμα σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης 1,9 δισ. ευρώ έναντι 560 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025.

Το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού αυξήθηκε τον Ιανουάριο φέτος στα 2,8 δισ. ευρώ από 579 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σημειώνεται επίσης μικρή υποχώρηση των εσόδων στα 5,387 δισ. ευρώ, από 5,698 δισ. ευρώ πέρυσι και συγκράτηση των δαπανών στα 4,064 δισ. ευρώ, από 5, 488 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025.

Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση (εκατ. ευρώ)
Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση (εκατ. ευρώ)

Όπως δείχνουν ακόμη τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 3,1 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο από 1,7 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025.

Μακρο-οικονομία
