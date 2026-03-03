Σε ετοιμότητα η Ελλάδα για το ενεργειακό σοκ – Οι κραδασμοί από το άλμα σε φυσικό αέριο και χονδρεμπορική αγορά ρεύματος

Αισθητές και στην Ελλάδα είναι οι αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας που προκαλεί η πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή, με ενδεικτικό το άλμα στην χονδρεμπορική αγορά ρεύματος.

Τα στοιχεία της ΡΑΑΕ δείχνουν ότι η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας έχει σκαρφαλώσει στα 105,79 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με άλμα 130% σε δύο ημέρες, ως αντίδραση στην κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Αντίστοιχα έχουν εκτοξευθεί οι τιμές χονδρικής ρεύματος για άλλες ευρωπαϊκές αγορές, με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στα 115,33 ευρώ/MWh, την Γερμανία στα 105,61 ευρώ/MWh, την Ιταλία στα 125,20 ευρώ/MWh κ.ο.κ..

Η διαταραχή στην διακίνηση πετρελαίου και LNG από τα Στενά του Ορμούζ, η διακοπή παραγωγής μεγάλων εταιρειών μετά από επιθέσεις του Ιράν σε ενεργειακές υποδομές και η κλιμακούμενη κρίση στην ευρύτερη περιοχή έχουν οδηγήσει σε κλιμάκωση του κινδύνου περιορισμού της παγκόσμιας προσφοράς. Ως αποτέλεσμα, μεταφέρεται ο κίνδυνος στην αγορά και δημιουργούνται ανοδικές πιέσεις για τις τιμές.

Παρόμοια είναι τα μηνύματα και από το ολλανδικό χρηματιστήριο ενέργειας. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου σημείωσαν άνοδο που έφτασε χθες το 50% στα 47 ευρώ/MWh. Έκλεισαν στα 43,3 ευρώ/MWh με αύξηση 35% από την προηγούμενη συνεδρίαση.

Εντωμεταξύ, σοκ προκάλεσε η QatarEnergy, όταν ανέστειλε χθες την παραγωγή LNG στις εγκαταστάσεις της ύστερα από πλήγματα ιρανικών drones. Η απόφαση αυτή επηρεάζει την παραγωγή του Κατάρ, το οποίο καλύπτει περίπου το 18%-20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG και το 12%-15% των εισαγωγών LNG της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η αναστολή του εφοδιασμού από το Κατάρ απειλεί τον ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ, στην οποία τα αποθέματα έχουν υποχωρήσει κάτω από το 30%.

Η Ελλάδα ειδικότερα, μπορεί να εισάγει έως και 4 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως μέσω του Trans Adriatic Pipeline (TAP), ρωσικό αέριο συνεχίζει να φτάνει μέσω του TurkStream και οι εισαγωγές LNG από το Κατάρ είναι περιορισμένες, καθώς αυξάνονται οι ροές αμερικανικού LNG.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να βρίσκεται «επί ποδός πολέμου».

Ειδικότερα αναφορικά με τα καύσιμα, στην ελληνική αγορά δεν διαφαίνεται κίνδυνος τροφοδοσίας, αν και στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιλαμβάνονται οι αυξήσεις σε αμόλυβδη και ντίζελ. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι ανοδικές πιέσεις, ειδικά στο ντίζελ είναι αναμενόμενη, καθώς μεγάλο μέρος της παραγωγής του Ιράν αφορά κινεζικές εισαγωγές και εάν η διαταραχή έχει διάρκεια η χώρα θα αναζητήσει εναλλακτικές πηγές, με ότι αυτό συνεπάγεται για την διεθνή αγορά.