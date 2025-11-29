Σε σταθερή άνοδο τα στεγαστικά δάνεια

Οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων κινούνται σταθερά ανοδικά την τελευταία τριετία. Το 2023 έφτασαν τα 1,4 δισ. ευρώ, ενώ το 2024 αυξήθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 470 εκατ. ευρώ αφορούσαν το πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ».

Στο δεκάμηνο του 2025 οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων ανήλθαν σε 2,12 δισ. ευρώ, δηλαδή 37% περισσότερα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024. Συνολικά, από το 2023 έως τον Οκτώβριο του 2025 έχουν χορηγηθεί 94.500 νέα στεγαστικά δάνεια.

Μόνο το τελευταίο ενάμιση μήνα περίπου 1.700 νοικοκυριά απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ». Από την έναρξη του προγράμματος έως τις 20 Νοεμβρίου έχουν εκταμιευθεί περίπου 6.200 δάνεια, ύψους 675 εκατ. ευρώ. Στις αρχές Οκτωβρίου τα εκταμιευμένα δάνεια ήταν 4.500, συνολικού ύψους 490 εκατ. ευρώ. Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου είχαν προεγκριθεί πιστοληπτικά πάνω από 32.500 δάνεια, με προϋπολογισμό 3,9 δισ. ευρώ, ενώ οι τελικές εγκρίσεις από την ΕΑΤ ανέρχονται σε περίπου 11.000, συνολικού ύψους 1,28 δισ. ευρώ.

Η συνολική εικόνα της στεγαστικής πίστης

Τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η 12μηνη μεταβολή στα στεγαστικά δάνεια έπαψε για πρώτη φορά μετά από χρόνια να είναι αρνητική και εξισορροπήθηκε με τις αποπληρωμές. Πέρυσι την ίδια περίοδο η πιστωτική επέκταση ήταν -2,8%.

Το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης: τον Σεπτέμβριο του 2025 ήταν 3,12%, έναντι 3,39% στην ευρωζώνη.

Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια για το «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ»

Παραμένει σταθερό το ελάχιστο εισόδημα των 10.000 ευρώ για άγαμους, ζευγάρια και μονογονεϊκές οικογένειες. Το ανώτατο όριο αυξάνεται σε:

25.000 ευρώ για άγαμους (από 20.000)

35.000 ευρώ για ζευγάρια, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί (από 4.000)

39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί πέραν του πρώτου

Για το κατώτατο όριο λαμβάνονται υπόψη όλα τα φορολογητέα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, καθώς και συντάξεις/επιδόματα των εξαρτώμενων τέκνων. Για το ανώτατο, δεν υπολογίζονται εισοδήματα που απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, όπως όσα αφορούν τη λήψη επιδόματος θέρμανσης.

Η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα μετατίθεται για τις 31.05.2026, με δυνατότητα παράτασης εφόσον υπάρχουν πόροι. Η σύναψη των δανειακών συμβάσεων μπορεί να γίνει έως τις 31.08.2026.