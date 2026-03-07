Σημάδια ότι η αγορά πετρελαίου προετοιμάζεται για πολύμηνη διαταραχή

Η αγορά πετρελαίου αρχίζει να προεξοφλεί ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα έχει διάρκεια και δεν είναι μια υπόθεση ημερών ή ακόμα και εβδομάδων. Μια συνειδητοποίηση που αποτυπώνεται και στις τιμές του Brent και του WTI, οι οποίες καθημερινά «καλπάζουν».

Τις προηγούμενες ημέρες, μια σειρά από κινήσεις και ανακοινώσεις φανέρωσαν ότι οι ΗΠΑ, αφενός, δεν είναι προετοιμασμένες να δώσουν σύντομα τέλος στην ιρανική απειλή και, αφετέρου, δεν μπορούν να πείσουν τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους παραγωγούς πετρελαίου ότι θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Δημοσίευμα του Politico ανέφερε ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για έναν πόλεμο μέχρι το Σεπτέμβριο προκαλώντας «μούδιασμα» στην ευρύτερη αγορά. Οι απανταχού επιχειρήσεις και βιομηχανίες θεωρούν αδιανόητο και άκρως καταστροφικό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, που επίσης θα τινάξει στον αέρα τους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Ενδεικτική ήταν η απόφαση του Λευκού Οίκου να επιτρέψει στην Ινδία να συνεχίσει για ένα μήνα τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εφοδιασμού. Το απαγορευμένο ρωσικό πετρέλαιο που βρίσκεται σε τάνκερ ανά την υφήλιο αποτελεί αυτή τη στιγμή την πρώτη γραμμή άμυνας και έχει γίνει περιζήτητο ασχέτως των δυτικών κυρώσεων. Ιδίως οι εισαγωγείς της Ασίας πασχίζουν να εξασφαλίσουν ποσότητες από κάθε δυνατή πηγή για να ανταποκριθούν στις ανάγκες.

Επίσης, έχουν περάσει ήδη τρεις ημέρες από τότε που ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε άμεσα μέτρα για το πετρέλαιο, που θα προσφέρουν κάποια λύση στις ακριβές τιμές, αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει οι σχετικές ανακοινώσεις από τα υπουργεία οικονομικών και ενέργειας των ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, η παραγωγή πετρελαίου και αερίου στις χώρες του Κόλπου σταδιακά μηδενίζεται, καθώς ο αποθηκευτικός χώρος δεν επαρκεί για να φιλοξενήσει τις ποσότητες. Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι υπεράκτιες πλατφόρμες σταμάτησαν να παράγουν, με τα τοπικά διϋλιστήρια να μειώνουν τους ρυθμούς τους, αφού τα προϊόντα δεν έχουν που να πάνε.

Μια τρίτη ένδειξη ήταν η κίνηση θυγατρικής της ADNOC να μισθώσει τρία μεγάλα δεξαμενόπλοια εντός του Κόλπου για περίοδο 30-90 ημερών, ως πλωτές αποθήκες. Μια απόφαση που ενδεχομένως να μην είχε ληφθεί αν η ίδια θεωρούσε ότι το πρόβλημα θα λήξει μετά από μερικές ημέρες.

Το Κατάρ προειδοποίησε ότι η τιμή του πετρελαίου μπορεί να φτάσει τα 150 δολάρια/βαρέλι μέσα στις δύο ή τρεις επόμενες εβδομάδες αν συνεχιστούν οι τωρινές συνθήκες και η αντίστοιχη του φυσικού αερίου στα 117 ευρώ/MWh, δηλαδή τρεις-τέσσερις φορές επάνω.

Επίσης ενδεικτική των εκτιμήσεων για τη χρονική διάρκεια της κρίσης ήταν η απόφαση του Κατάρ να μισθώσει σε άλλους ορισμένα δεξαμενόπλοια LNG που διαθέτει και βρίσκονται εκτός του Περσικού, ώστε να μην παραμείνουν αναξιοποίητα.

Πηγές του κλάδου φυσικού αερίου δήλωσαν χθες στο Montel ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα χαμένα φορτία LNG του Κατάρ. Ο λόγος είναι ότι οι σταθμοί παραγωγής στις ΗΠΑ δουλεύουν ήδη σχεδόν σε πλήρεις ρυθμούς.

Πάντως, δεδομένης της ευέλικτης φύσης των αμερικανικών συμβολαίων, ένας αγοραστής που προσφέρει την κατάλληλη τιμή μπορεί να ανακατευθύνει φορτία προς τον ίδιο, τα οποία αρχικά προορίζονταν για κάποιον άλλο.