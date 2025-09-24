Στα σκαριά σχέδιο μείωσης των εισαγωγών μέσω επιδότησης εγχωρίων επιχειρήσεων

Την οικονομική ενίσχυση των εγχώριων επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα στην Ελλάδα προκειμένου να μειωθούν οι εισαγωγές από το εξωτερικό εξετάζουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newsit.gr εκείνο το οποίο εξετάζεται είναι η επιδότηση, μέσω κοινοτικών και εθνικών πόρων, ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες παράγουν προϊόντα τα οποία ταυτόχρονα εισάγονται από άλλες χώρες. Στόχος δεν είναι άλλος από την υποκατάσταση αυτών των εισαγωγών και έτσι τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος και του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών…

Υπενθυμίζεται πως τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί μία ανάκαμψη του εμπορικού ελλείμματος κλπ. γεγονός που υποδηλώνει την αύξηση της εξωτερικής εξάρτησης της ελληνικής και δεν ευνοεί την αύξηση της εθνικής αποταμίευσης.

Από αυτήν την άποψη, στο οικονομικό επιτελείο πέρα από το πρόγραμμα «εξωστρέφεια» που στόχο έχει την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων -ειδικά στις συνθήκες του διεθνούς δασμολογικού πολέμου που έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2025- εξετάζουν ένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των ελληνικών επιχειρήσεων η ανάπτυξη των οποίων θα μπορούσε να περιορίσει, σε ορισμένους κλάδους, το ειδικών βάρος των εισαγωγών στην Ελλάδα.