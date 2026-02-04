Στεγαστικά δάνεια: Κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης – Άνοδο 46% δείχνουν στοιχεία της ΤτΕ

Δυναμική επανεκκίνηση της στεγαστικής πίστης δείχνουν τα επίσημα στοιχεία για τις εκταμιεύσεις νέων δανείων το 2025 όπου παρατηρείται εκτόξευση των στεγαστικών κατά 46,3%.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων σημείωσαν αλματώδη αύξηση σε ετήσια βάση, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου ανοδικού κύκλου μετά από 15 χρόνια συρρίκνωσης.

Στη διάρκεια του περασμένου έτους, 45.000 νοικοκυριά έλαβαν νέο στεγαστικό δάνειο με τις συνολικές εκταμιεύσεις να διαμορφώνονται σε 2,649 δισ. ευρώ. Μέσω του προγράμματος ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ εκταμιεύθηκαν 7.657 νέα στεγαστικά δάνεια, συνολικού ύψους 831 εκατ. ευρώ. Το 2024 είχαν εκταμιευθεί 26.832 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1,810 δισ. ευρώ.

Επίσης, ιδιαίτερα ανοδικά κινήθηκαν και οι χρηματοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ και ύψος δανείου έως 1 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση 10,5% στις πραγματικές εκταμιεύσεις σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 2025 στα 2,509 δισ. ευρώ τα οποία χορηγήθηκαν σε 38.912 μικρές επιχειρήσεις. Το 2024, οι πραγματικές εκταμιεύσεις είχαν διαμορφωθεί σε 2,270 δισ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 36.392 δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις.

Διψήφιο ποσοστό αύξησης 15,1% κατέγραψε και η καταναλωτική πίστη το 2025 με τις συνολικές εκταμιεύσεις να ανέρχονται σε 1,584 δισ. ευρώ. Στη διάρκεια του περασμένου έτους εκταμιεύθηκαν 432.474 νέα καταναλωτικά δάνεια. Αντίστοιχα το 2024, είχαν εκταμιευθεί 412.604 καταναλωτικά δάνεια, συνολικού ύψους 1,376 δισ. ευρώ. Στον τομέα των καταναλωτικών δανείων σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ο μεγαλύτερος αριθμός δανείων στην καταναλωτική πίστη πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά είτε μέσω του internet είτε μέσω του mobile banking

Στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος έδειξαν ότι η συνολική ζήτηση δανείων από τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) σημείωσε αύξηση κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω των χρηματοδοτικών τους αναγκών και του γενικού επιπέδου των επιτοκίων. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει συγκρατημένη ενίσχυση της επιχειρηματικής χρηματοδότησης.

Για το α΄ τρίμηνο του 2026, οι τράπεζες εκτιμούν ότι, μετά την αύξηση που καταγράφηκε στο τέλος του 2025, η ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ θα παραμείνει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη, αντανακλώντας προσδοκίες σταθεροποίησης του οικονομικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια από τα νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητη κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογες μεταβολές και κατά το α΄ τρίμηνο του 2026.