Στη σκιά του πολέμου το σημερινό Eurogroup: Στο επίκεντρο η ενέργεια, τι θα κρίνει παρεμβάσεις και μέτρα ενίσχυσης

Στην πιο φορτισμένη συγκυρία των τελευταίων μηνών συνεδριάζει σήμερα, 09.03.2026, στις Βρυξέλλες το Eurogroup, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να έχει επαναφέρει στο κέντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας το κόστος της ενέργειας.

Το θέμα βρίσκεται στην ατζέντα της διευρυμένης σύνθεσης, όπου οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα συζητήσουν τις τιμές της ενέργειας και τις επιπτώσεις τους στην οικονομία, σε συνθήκες αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και πολέμου. Τη συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ως πρόεδρος του Eurogroup.

Για την Αθήνα, η συζήτηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς μια παρατεταμένη άνοδος σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο μπορεί να ξαναπεράσει στον πληθωρισμό, στα καύσιμα, στους λογαριασμούς ρεύματος και τελικά στο διαθέσιμο εισόδημα και στην κατανάλωση, με την ελληνική πλευρά να περιμένει από τη σημερινή συνεδρίαση το πρώτο πολιτικό σήμα για το αν η Ευρώπη ετοιμάζεται να κινηθεί συντονισμένα απέναντι σε ένα νέο κύμα ενεργειακής πίεσης.

Επί του παρόντος, η βασική γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ζήτημα επάρκειας, αλλά ζήτημα τιμών, όπως αποτυπώθηκε και στην έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου τονίστηκε ότι η χώρα έχει επάρκεια εφοδιασμού και ότι το κρίσιμο μέτωπο είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων στην αγορά.

Από εκεί και πέρα, η συζήτηση στην Αθήνα περιστρέφεται γύρω από το σενάριο το οποίο έχει προβλεφθεί στην έκθεση του προϋπολογισμού 2026. Αν η τιμή του πετρελαίου παραμείνει γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι για περίπου έναν μήνα, τότε μπορούν να ενεργοποιηθούν στηρίξεις τύπου pass. Η λογική, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν δείχνει προς γενικευμένα οριζόντια μέτρα, αλλά πιο στοχευμένες κινήσεις για ευάλωτους, με πρώτο πεδίο τα καύσιμα και δεύτερο το ηλεκτρικό ρεύμα, αν η πίεση επιμείνει και αρχίσει να περνά πιο έντονα στην καθημερινότητα.

Φυσικά, το κρίσιμο στοιχείο είναι η διάρκεια του πολέμου. Αν η αναστάτωση αποδειχθεί σύντομη, το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι το σοκ μπορεί να απορροφηθεί χωρίς άμεσες κινήσεις μεγάλης έκτασης. Αν όμως η άνοδος στις διεθνείς τιμές κρατήσει, τότε αλλάζει το πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα μιλάμε μόνο για ακριβότερα καύσιμα, αλλά για κίνδυνο να περάσει το κόστος στις μεταφορές, στις πρώτες ύλες, στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες. Αυτός είναι και ο λόγος που η ΕΚΤ παρακολουθεί με μεγαλύτερη προσοχή την εξέλιξη του πολέμου, με την Ιζαμπέλ Σνάμπελ να προειδοποιεί ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος θα μπορούσε να ανεβάσει τον πληθωρισμό και να πιέσει την ανάπτυξη στην ευρωζώνη.

Παράλληλα, η Αθήνα κοιτάζει και τη μεγάλη ευρωπαϊκή εικόνα πριν αποφασίσει τις τελικές της κινήσεις. Σύμφωνα με έγγραφο που αποκάλυψε το Reuters, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται βραχυπρόθεσμες επιλογές για τη μείωση του ενεργειακού βάρους, κυρίως για τους πιο εκτεθειμένους κλάδους και τις πιο πιεσμένες περιοχές, εξετάζοντας τους φόρους, τις χρεώσεις δικτύου και το κόστος άνθρακα, ενόψει και της συνόδου της 19.03.2026.

Το σημερινό Eurogroup, επομένως, έχει σημασία πολύ μεγαλύτερη από μια συνηθισμένη συνεδρίαση υπουργών Οικονομικών καθώς είναι το πρώτο ευρωπαϊκό τεστ για το πώς θα απαντηθεί η ενεργειακή αναταραχή.