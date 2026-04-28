Στην Κροατία ο Παπασταύρου για το Οικονομικό Φόρουμ των Τριών Θαλασσών

Στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας μεταβαίνει σήμερα (28.4.2026) ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, συνοδεύοντας τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωσταντίνο Τασούλα, στη Σύνοδο της Πρωτοβουλίας και το Οικονομικό Φόρουμ των Τριών Θαλασσών που διοργανώνει η Κροατία σήμερα και αύριο.

Σήμερα, ο Παπασταύρου θα συμμετάσχει στο Οικονομικού Φόρουμ της Συνόδου στη Κροατία ως ομιλητής στο πάνελ «The Adriatic-Ionian Corridor» με ομολόγους του από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Έπειτα, μαζί με την Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδια για Πολιτικές Υποθέσεις των ΗΠΑ, Άλισον Χούκερ , καθώς και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου της Ιαπωνίας, Isiguro Norihiko, θα συμμετάσχει σε κλειστή συζήτηση γεύματος εργασίας του Οικονομικού Φόρουμ με θέμα τη «Στροφή στην Ασία».

Το απόγευμα της Τρίτης, ο κ. Παπασταύρου θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών Σχέσεων της Κροατίας, αρμόδιο για την ενέργεια, Άντε Σούσνγιαρ. Επίσης, μαζί με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, θα έχουν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Τασούλα.

Την Τετάρτη το πρωί, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παπασταύρου, θα μιλήσει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Advancing Energy Corridors in the Three Seas Region», που διοργανώνει ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, με τη συμμετοχή ομολόγων Υπουργών από την Κροατία, την Πολωνία, τη Λιθουανία καθώς και χώρες της ΝΑ Ευρώπης.