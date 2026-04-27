Ακρίβεια: Οι επιχειρήσεις στην ΕΕ προβλέπουν αύξηση 3,5% στις τιμές των προϊόντων – Οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό

Ο πόλεμος στο Ιράν και οι επιπτώσεις του κάνουν ολοένα και πιο δύσκολη την καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη, με τις τελευταίες να προβλέπουν μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες τους επόμενους 12 μήνες σε συνδυασμό με εκτόξευση του κόστους ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν.

Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Bloomberg, επιχειρήσεις της Ευρωζώνης επιβεβαιώνουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα συνεχίσει να τους προκαλεί σημαντικά προβλήματα και για τους επόμενους 12 μήνες και οι τιμές πώλησης θα αυξηθούν κατά 3,5%. Το ποσό αυτό έχει προβλεφθεί σε έρευνα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση. Σε προηγούμενη σχετική έρευνα το ποσοστό βρισκόταν στο 2,9%, με αποτέλεσμα οι ανησυχίες της ΕΚΤ να εντείνονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα προβλεπόμενα κόστη εισροών αυξήθηκαν στο 5,8% από 3,6%, με την ΕΚΤ να αναφέρει πως οι απαντήσεις που συλλέχθηκαν πριν και μετά τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος, έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις που ρωτήθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου ανέφεραν υψηλότερες προσδοκίες κόστους και τιμών.

Την ίδια στιγμή, οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό έγιναν πιο απαισιόδοξες για τον επόμενο χρόνο, τοποθετώντας τον δείκτη στο 3% από το 2,6% που βρισκόταν. Σε ορίζοντα τριών και πέντε ετών, παρέμειναν αμετάβλητες στο ίδιο επίπεδο.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη θα ανακοινωθεί από την Eurostat και η πρώτη εκτίμηση για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης το α’ τρίμηνο του 2026, η οποία θα αξιολογηθεί επίσης από τους αξιωματούχους της ΕΚΤ καθώς θα δείχνει τον αντίκτυπο από τον πόλεμο στην ανάπτυξη τον Μάρτιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για τις τιμές πώλησης και τον πληθωρισμό αυξήθηκαν σημαντικά, οι προσδοκίες για τους μισθούς υποχώρησαν ελαφρώς, στο 2,8% από 3,1% το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι επιχειρήσεις ανέφεραν αύξηση στα επιτόκια των τραπεζικών δανείων και σε άλλα κόστη χρηματοδότησης, όπως προμήθειες, σταθερές ανάγκες για πίστη και μια μικρή αντιληπτή μείωση στη διαθεσιμότητα δανείων. «Ως αποτέλεσμα, το χρηματοδοτικό κενό από τραπεζικά δάνεια – ένας δείκτης που αποτυπώνει τη διαφορά μεταξύ της ανάγκης και της διαθεσιμότητας τραπεζικών δανείων – παρέμεινε θετικό, αλλά ήταν ελαφρώς χαμηλότερο στο 2%, από 3% το προηγούμενο τρίμηνο», ανέφερε η ΕΚΤ.