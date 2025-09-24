Στο 1,79% η απόδοση των εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου

Με αυξημένη απόδοση η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων το ελληνικού Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24.9.2025) ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,79%, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, από 1,74% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,009 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,02 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.