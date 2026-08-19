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Μακρο-οικονομία

Στο 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 2,9% στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε σε 15 χώρες, παρέμεινε αμετάβλητος σε τρεις και επιταχύνθηκε σε εννέα
Aldi supermarket trolley outdoors in Burgundy at Chalon sur Saone, France on April 3, 2026. Chariot de supermarche Aldi en exterieur en Bourgogne a Chalon sur Saone, France le 3 avril 2026.
REUTERS / HANS LUCAS
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Στο 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, όπως επιβεβαιώνουν τα οριστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Στην ευρωζώνη οι πιέσεις ενισχύθηκαν οριακά, με τον ετήσιο ρυθμό του πληθωρισμού να ανεβαίνει στο 2,9% από 2,8% τον Ιούνιο ενώ σύμφωνα με την Eurostat, τον Ιούλιο του 2025 είχε διαμορφωθεί στο 2%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 1,4% σε μηνιαία βάση. Η χώρα βρέθηκε έτσι κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, όπου ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 2,9%. Επιπλέον, σε μηνιαία βάση, οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,4% που είναι η μεγαλύτερη μηνιαία μείωση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ. Η χώρα βρέθηκε επίσης στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εικόνα είναι ανάλογη της ευρωζώνης, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται στο 3% από 2,9% έναν μήνα νωρίτερα, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025 ήταν στο 2,4%.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε σε 15 χώρες, παρέμεινε αμετάβλητος σε τρεις και επιταχύνθηκε σε εννέα.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (0,3%), την Τσεχία (1,3%), τη Δανία και την Ουγγαρία (και οι δύο 1,6%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,2%), τη Λιθουανία (5,4%), την Κύπρο και τη Βουλγαρία (και οι δύο 4,4%).

Τον Ιούλιο του 2026 συνέβαλαν θετικά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ οι υπηρεσίες (+1,55 ποσοστιαίες μονάδες), η ενέργεια (+0,94 ποσοστιαίες μονάδες), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,23 ποσοστιαίες μονάδες) και τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+0,23 ποσοστιαίες μονάδες).

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