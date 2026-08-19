Στο 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 2,9% στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat

Στο 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, όπως επιβεβαιώνουν τα οριστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Στην ευρωζώνη οι πιέσεις ενισχύθηκαν οριακά, με τον ετήσιο ρυθμό του πληθωρισμού να ανεβαίνει στο 2,9% από 2,8% τον Ιούνιο ενώ σύμφωνα με την Eurostat, τον Ιούλιο του 2025 είχε διαμορφωθεί στο 2%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 1,4% σε μηνιαία βάση. Η χώρα βρέθηκε έτσι κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, όπου ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 2,9%. Επιπλέον, σε μηνιαία βάση, οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,4% που είναι η μεγαλύτερη μηνιαία μείωση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ. Η χώρα βρέθηκε επίσης στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εικόνα είναι ανάλογη της ευρωζώνης, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται στο 3% από 2,9% έναν μήνα νωρίτερα, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025 ήταν στο 2,4%.