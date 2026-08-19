Στο 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 2,9% στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat

Στο 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, όπως επιβεβαιώνουν τα οριστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.
Στην ευρωζώνη οι πιέσεις ενισχύθηκαν οριακά, με τον ετήσιο ρυθμό του πληθωρισμού να ανεβαίνει στο 2,9% από 2,8% τον Ιούνιο ενώ σύμφωνα με την Eurostat, τον Ιούλιο του 2025 είχε διαμορφωθεί στο 2%.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 1,4% σε μηνιαία βάση. Η χώρα βρέθηκε έτσι κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, όπου ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 2,9%. Επιπλέον, σε μηνιαία βάση, οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,4% που είναι η μεγαλύτερη μηνιαία μείωση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ. Η χώρα βρέθηκε επίσης στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό.
Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εικόνα είναι ανάλογη της ευρωζώνης, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται στο 3% από 2,9% έναν μήνα νωρίτερα, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025 ήταν στο 2,4%.
Σε σύγκριση με τον Ιούνιο, ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε σε 15 χώρες, παρέμεινε αμετάβλητος σε τρεις και επιταχύνθηκε σε εννέα.
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Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (0,3%), την Τσεχία (1,3%), τη Δανία και την Ουγγαρία (και οι δύο 1,6%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,2%), τη Λιθουανία (5,4%), την Κύπρο και τη Βουλγαρία (και οι δύο 4,4%).
Τον Ιούλιο του 2026 συνέβαλαν θετικά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ οι υπηρεσίες (+1,55 ποσοστιαίες μονάδες), η ενέργεια (+0,94 ποσοστιαίες μονάδες), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,23 ποσοστιαίες μονάδες) και τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+0,23 ποσοστιαίες μονάδες).