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Οικονομία

Πληθωρισμός: «Φρένο» στο 2,7% στην Ελλάδα τον Ιούλιο – Σε πτώση οι τιμές τροφίμων

Στο 13% παρέμεινε η αύξηση στην ενέργεια και στο 3,1% στις υπηρεσίες, στο 2,9% επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη
inflation Increased product sales growth basket growth, market or consumer price index concept shopping cart with food increase with arrow graph on the coin inflation VAT
iStock
Κώστας Αποστολόπουλος
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Στο 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2026, από 3,9% τον Ιούνιο, με τις τιμές των τροφίμων να περνούν σε αρνητικό έδαφος, αλλά την ενέργεια να συνεχίζει να καταγράφει διψήφια αύξηση.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 1,4% σε μηνιαία βάση. Η χώρα βρέθηκε έτσι κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, όπου ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 2,9%, από 2,8% τον Ιούνιο.

Η εικόνα στην Ελλάδα διαμορφώθηκε από τη σημαντική αποκλιμάκωση στις περισσότερες βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.

Οι τιμές στα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό μειώθηκαν κατά 0,3% σε ετήσια βάση, ενώ τον Ιούνιο αυξάνονταν κατά 2,2%. Πρόκειται για απότομη μεταβολή, καθώς στις αρχές του έτους ο πληθωρισμός στη συγκεκριμένη κατηγορία είχε ξεπεράσει το 4%.

Στην ενέργεια, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 13% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025. Ο ρυθμός ανόδου περιορίστηκε από το 14,7% του Ιουνίου, παρέμεινε όμως σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο και αποτέλεσε τη βασική πηγή πίεσης στον γενικό δείκτη.

Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά καταγράφηκε αύξηση 0,8%, έναντι μείωσης 0,1% τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, στις υπηρεσίες ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών περιορίστηκε στο 3,1%, από 4,5% τον Ιούνιο και 5,7% τον Μάιο.

Επιτάχυνση στην ευρωζώνη

Σε αντίθετη κατεύθυνση από την Ελλάδα κινήθηκε συνολικά η ευρωζώνη, καθώς ο πληθωρισμός ενισχύθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο, από 2,8% τον Ιούνιο, ενώ σε μηνιαία βάση οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2%.

Η ενέργεια εμφάνισε τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης, στο 10%, από 8,5% τον Ιούνιο. Ακολούθησαν οι υπηρεσίες, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,3%, έναντι 3,2% τον προηγούμενο μήνα.

Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 0,9%, από 0,7%. Αντίθετα, στα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό περιορίστηκε στο 1,2%, από 1,5%.

Ο δομικός πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρούνται η ενέργεια, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός, αυξήθηκε στο 2,5%, από 2,4% τον Ιούνιο, δείχνοντας ότι οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές παρέμειναν ισχυρές.

Τον υψηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη κατέγραψε η Λιθουανία με 5,6%, ενώ ακολούθησαν η Βουλγαρία με 4,1%, η Κύπρος με 4% και η Ισπανία με 3,8%. Οι χαμηλότερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Εσθονία με 2%, στη Μάλτα με 2,1% και στη Γαλλία με 2,4%.

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Οικονομία
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