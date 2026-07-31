Πληθωρισμός: «Φρένο» στο 2,7% στην Ελλάδα τον Ιούλιο – Σε πτώση οι τιμές τροφίμων

Στο 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2026, από 3,9% τον Ιούνιο, με τις τιμές των τροφίμων να περνούν σε αρνητικό έδαφος, αλλά την ενέργεια να συνεχίζει να καταγράφει διψήφια αύξηση.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 1,4% σε μηνιαία βάση. Η χώρα βρέθηκε έτσι κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, όπου ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 2,9%, από 2,8% τον Ιούνιο.

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Η εικόνα στην Ελλάδα διαμορφώθηκε από τη σημαντική αποκλιμάκωση στις περισσότερες βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών.

Οι τιμές στα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό μειώθηκαν κατά 0,3% σε ετήσια βάση, ενώ τον Ιούνιο αυξάνονταν κατά 2,2%. Πρόκειται για απότομη μεταβολή, καθώς στις αρχές του έτους ο πληθωρισμός στη συγκεκριμένη κατηγορία είχε ξεπεράσει το 4%.

Στην ενέργεια, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 13% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025. Ο ρυθμός ανόδου περιορίστηκε από το 14,7% του Ιουνίου, παρέμεινε όμως σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο και αποτέλεσε τη βασική πηγή πίεσης στον γενικό δείκτη.

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Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά καταγράφηκε αύξηση 0,8%, έναντι μείωσης 0,1% τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, στις υπηρεσίες ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών περιορίστηκε στο 3,1%, από 4,5% τον Ιούνιο και 5,7% τον Μάιο.

Επιτάχυνση στην ευρωζώνη

Σε αντίθετη κατεύθυνση από την Ελλάδα κινήθηκε συνολικά η ευρωζώνη, καθώς ο πληθωρισμός ενισχύθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο, από 2,8% τον Ιούνιο, ενώ σε μηνιαία βάση οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2%.

Η ενέργεια εμφάνισε τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό αύξησης, στο 10%, από 8,5% τον Ιούνιο. Ακολούθησαν οι υπηρεσίες, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3,3%, έναντι 3,2% τον προηγούμενο μήνα.

Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 0,9%, από 0,7%. Αντίθετα, στα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό περιορίστηκε στο 1,2%, από 1,5%.

Ο δομικός πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρούνται η ενέργεια, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός, αυξήθηκε στο 2,5%, από 2,4% τον Ιούνιο, δείχνοντας ότι οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές παρέμειναν ισχυρές.

Τον υψηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη κατέγραψε η Λιθουανία με 5,6%, ενώ ακολούθησαν η Βουλγαρία με 4,1%, η Κύπρος με 4% και η Ισπανία με 3,8%. Οι χαμηλότερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Εσθονία με 2%, στη Μάλτα με 2,1% και στη Γαλλία με 2,4%.