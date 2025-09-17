Μακρο-οικονομία

Στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, στο 2% στην ευρωζώνη

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός διατηρήθηκε στο 2,4% τον Αύγουστο
European currency Euro. Stock market. Currency market. European flag. Stock market chart. EEC. 50 euros. Value of money.
Στο 2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, έναντι του Ιουλίου, παραμένοντας αμετάβλητος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Έναν χρόνο νωρίτερα, ο δείκτης είχε καταγράψει ρυθμό 2,2%.

Στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,1%, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, έναντι 3,7% του Ιούλιο και 3,2% τον Αύγουστο του 2024. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός διατηρήθηκε στο 2,4% τον Αύγουστο, σταθερός σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, έναντι 2,4% έναν χρόνο πριν.

Οι χαμηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,0%), τη Γαλλία (0,8%) και την Ιταλία (1,6%), ενώ τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά εμφανίστηκαν στη Ρουμανία (8,5%), την Εσθονία (6,2%) και την Κροατία (4,6%).

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε εννέα κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τέσσερα και αυξήθηκε σε δεκατέσσερα. 

Μακρο-οικονομία
