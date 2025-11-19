Στο κάδρο της αξιοποίησης οι σχολάζουσες και κοινωφελείς περιουσίες – Στο βάθος ενιαίος φορέας για όλα ακίνητα του Δημοσίου

Μία κομβική αλλαγή στη χαρτογράφηση, αποσαφήνιση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου κυοφορεί το νομοσχέδιο του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη το οποίο ήλθε χθες (18.11.25) σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ, κου Πιερρακάκη προβλέπει προπαντός τη σύσταση Ηλεκτρονικού Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών και ενός Ιδρύματος Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Κληρονομιών και αδρανών και κοινωφελών περιουσιών, αλλά και ένα γενικό πλαίσιο εποπτείας αυτών.

Οι παρεμβάσεις αυτές είναι οι πιο σημαντικές μετά τη σύσταση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας του δημοσίου (2012), την σύσταση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου – ΕΤΑΔ (2016) και την Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του ΕΦΚΑ (2022)…

Πληροφορίες του newsit.gr από αρμόδια στελέχη αναφέρουν πως τα επερχόμενα μητρώα των κοινωφελών και σχολαζουσών περιουσιών θα βρίσκονται διαλειτουργικότητα με το κεντρικό Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας του δημοσίου, στο οποίο υπάγονται και τα ακίνητα της ΕΤΑΔ.

Με δυο διαφορές, όμως: Πρώτον, η ΕΤΑΔ διαχειρίζεται μόνο ακίνητα του υπουργείου Οικονομικών και δεύτερον, η ίδια υπάγεται στο υπερ -ταμείο μέρος των εσόδων του οποίου κατευθύνονται -δια (μνημονιακού) νόμου – στην αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας.

Η επικείμενη αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου από κοινωφελείς και σχολάζουσες περιουσίες, αλλά και η τρέχουσα αξιοποίηση των ακινήτων του ΕΦΚΑ δεν οδηγεί -δια νόμου – στην αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, αν και προφανώς το δημόσιο θα μπορεί να αντλήσει και από αυτή την πηγή (δηλαδή την αξιοποίηση των κοινωφελών και σχολαζουσών περιουσιών) πόρους για την εξόφληση κάθε υποχρέωσης του, μαζί φυσικά και του χρέους.

Έτσι, αφότου ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση των κοινωφελών και σχολαζουσών περιουσιών του δημοσίου, θα δημιουργηθούν δύο ταχύτητες στο πεδίο της αξιοποίησης των ακινήτων του δημοσίου:

Στην πρώτη θα ανήκουν τα ακίνητα του δημοσίου από σχολάζουσες και κοινωφελείς περιουσίες τα οποία θα αξιοποιούνται για χάρη της αύξησης των εσόδων του κράτους και μόνο. Στη δεύτερη θα ανήκουν τα ακίνητα μόνο του υπ. Οικονομικών τα οποία θα αξιοποιούνται από την ΕΤΑΔ – Υπερταμείο τόσο για την αύξηση των εσόδων του κράτους όσο και της αποπληρωμής του δημοσίου χρέους.

Αυτή η δυαδική κατάσταση, όπως παραδέχονται αρμόδιες πηγές του newsit.gr, θα δημιουργήσει μελλοντικά ντε φάκτο το δίλημμα αν μπορεί να συνεχιστεί μελλοντικά αυτή η διάσπαση ή θα υπάρξει μία συγχώνευση των δύο ταχυτήτων.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν πως θα ήταν μάλλον δύσκολο να υλοποιηθεί ένα σενάριο το οποίο θα προέβλεπε τη θεσμοθέτηση της μεταφοράς όλων του δημοσίου στην ΕΤΑΔ και, έτσι, το Υπερταμείο.

Αντίθετα, πιο πιθανό σενάριο θα μπορούσε μελλοντικά να προβλέπει τη θεσμοθέτηση της μεταφοράς των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ και το Υπερταμείο σε ένα μελλοντικό ενιαίο φορέα αξιοποίησης των ακινήτων όλου του δημοσίου (δηλαδή όλων των υπουργείων κλπ.), τα έσοδα του οποίου θα διοχετεύονταν -δια νόμου – μόνο στον κρατικό προϋπολογισμό, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς μέρος αυτών (όπως ισχύει και με κάθε άλλο έσοδο του προϋπολογισμού) θα μπορούσε να διοχετευτεί και στην αποπληρωμή του δημοσίου χρέους…