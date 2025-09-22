Στο Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας της UNICEF ο Πιερρακάκης

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN στην Κοπεγχάγη, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) Κυριάκος Πιερρακάκης επισκέφθηκε το υπερσύγχρονο Διεθνές Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας της UNICEF που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Δανίας.

Το Κέντρο, το οποίο επισκέφτηκε ο ΥΠΟΙΚ, Κυριάκος Πιερρακάκης αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τη διαχείριση κρίσιμων προμηθειών. Λειτουργεί με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και έχει καθοριστικό ρόλο στη διανομή εμβολίων σε όλο τον κόσμο, διασφαλίζοντας ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.

Η επίσκεψη του Έλληνα ΥΠΟΙΚ συνδέεται με την εγκατάσταση του νέου Διεθνούς Κέντρου Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στη Θεσσαλονίκη. Στόχος είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, ώστε η Θεσσαλονίκη να εξελιχθεί σε διεθνή κόμβο εφοδιαστικής για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, με σημαντικά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία.