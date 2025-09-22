Μακρο-οικονομία

Στο Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας της UNICEF ο Πιερρακάκης

Το Κέντρο, το οποίο επισκέφτηκε ο ΥΠΟΙΚ, Κυριάκος Πιερρακάκης αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τη διαχείριση κρίσιμων προμηθειών
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN στην Κοπεγχάγη, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) Κυριάκος Πιερρακάκης επισκέφθηκε το υπερσύγχρονο Διεθνές Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας της UNICEF που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Δανίας.

Το Κέντρο, το οποίο επισκέφτηκε ο ΥΠΟΙΚ, Κυριάκος Πιερρακάκης αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τη διαχείριση κρίσιμων προμηθειών. Λειτουργεί με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και έχει καθοριστικό ρόλο στη διανομή εμβολίων σε όλο τον κόσμο, διασφαλίζοντας ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.

Η επίσκεψη του Έλληνα ΥΠΟΙΚ συνδέεται με την εγκατάσταση του νέου Διεθνούς Κέντρου Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στη Θεσσαλονίκη. Στόχος είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, ώστε η Θεσσαλονίκη να εξελιχθεί σε διεθνή κόμβο εφοδιαστικής για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, με σημαντικά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Ψηφιακός χρυσός: Σχέδιο για να γίνει πιο προσιτή η αγορά του πολύτιμου μετάλλου από μικρoεπενδυτές
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού προωθεί την ιδέα του «ψηφιακού χρυσού» που θα διευκολύνει την αγορά του από όσους θέλουν να επενδύσουν σε αυτόν χωρίς τη διαμεσολάβηση εισηγμένων σε χρηματιστηριακές αγορές funds
New virtual money concept, Gold Bitcoins ( btc ) is Digital crypto-currency use blockchain Technology for
Γιατί οι διεθνείς επενδυτές επιλέγουν ελληνικά ομόλογα – Εισροές 7,5 δισ. ευρώ στο α΄ 6μηνο του 2025 για αγορές ομολόγων και εντόκων
Παρά τους κραδασμούς που παρατηρούνται τελευταία στις διεθνείς αγορές ομολόγων, η εγχώρια αγορά κρατικών ομολόγων παρουσιάζεται ανθεκτική
3d rendered financial graphs, perfectly usable for topics like stock exchange, financial technology or business and economy in general
Πιερρακάκης στο ECOFIN: «Καινοτομία και ψηφιοποίηση, ως μοχλοί ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης»
O Κυριάκος Πιερρακάκης, διευθύνοντας την συζήτηση, μετέφερε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την προσωπική του εμπειρία από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού κράτους
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Newsit logo
Newsit logo