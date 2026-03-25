Στουρνάρας: Σε επαγρύπνηση οι τράπεζες απέναντι στους κινδύνους από τη νέα ενεργειακή κρίση

Επαγρύπνηση συνέστησε στις τράπεζες ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ώστε στη σημερινή συγκυρία να περιοριστούν οι πιστωτικοί κίνδυνοι και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Γιάννης Στουρνάρας μετά από επαφές με Ευρωπαίους αξιωματούχους, παρότι οι τράπεζες βρίσκονται πλέον σε πολύ ισχυρότερη θέση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί έναν νέο, ισχυρό κλυδωνισμό από την πλευρά της προσφοράς. Η πίεση ξεκινά από τις τιμές της ενέργειας και επεκτείνεται σε αγαθά και υπηρεσίες, με σημαντικές επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία, τις αγορές κεφαλαίου και χρήματος, αλλά και τον τραπεζικό κλάδο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η νέα κρίση υπενθυμίζει στην Ευρώπη –που πλήττεται περισσότερο ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας– την ανάγκη να επιταχύνει την Τραπεζική Ένωση, την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και τη μείωση της εξάρτησής της από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, κυρίως μέσω της πράσινης ενεργειακής μετάβασης.

Η υποδιοικήτρια Χριστίνα Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι «από κοινού και σε απόλυτο συντονισμό με τις ευρωπαϊκές αρχές παραμένουμε σε επαγρύπνηση, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και έχοντας στη διάθεσή μας όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Κλαούντια Μαρία Μπουχ δήλωσε ότι «σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους και αβεβαιότητα, η θωράκιση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος παραμένει καθοριστικής σημασίας».

Ο πρόεδρος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης Dominique Laboureix ανέφερε ότι «παραμένουμε σε εγρήγορση και σε στενό συντονισμό με όλες τις εθνικές αρχές, προκειμένου να συνεχίσουμε να προωθούμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να προστατεύουμε τους φορολογουμένους στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη».