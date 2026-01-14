Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Συνάντηση κυβέρνησης και αγροτών: Χωρίς ΑΤΑΚ σε αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων στις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2026

Δρομολογείται σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ η δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων αγροτεμαχίων και ιδιοκτησιών (ΜΙΔΑ)
Σύσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου με εκπροσώπους αγροκτηνοτρόφων για ζητήματα που έχουν προκύψει από την υποχρεωτική εφαρμογή των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Σύσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου με εκπροσώπους αγροκτηνοτρόφων για ζητήματα που έχουν προκύψει από την υποχρεωτική εφαρμογή των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Χωρίς υποχρέωση αναγραφής ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) για αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων θα γίνουν, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν μετά τη σύσκεψη, οι δηλώσεις ΟΣΔΕ για το 2026, μετά τη μαραθώνια συνάντηση εκπροσώπων των μπλόκων των αγροτών με την κυβέρνηση.

Η σύσκεψη με τους αγρότες κράτησε πάνω από τρεις ώρες και έγινε στα γραφεία της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης υπό τον Κωστή Χατζηδάκη, και στην ατζέντα κυριάρχησε το ζήτημα του ΑΤΑΚ.

Στο επίκεντρο μπήκαν τα ζητήματα ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ (Κωδικό Αριθμό Eθνικού Kτηματολογίου), καθώς οι αγρότες υποστηρίζουν ότι οι διασταυρωτικοί έλεγχοι «κόβουν» δικαιούχους σε περιπτώσεις ιδιοκτησιακών εκκρεμοτήτων, ιδίως σε αγροτεμάχια που καλλιεργούνται με μίσθωση ή προέρχονται από κληρονομικές διαδικασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Κατά την άφιξή τους, εκπρόσωποι των μπλόκων ανέφεραν ότι μόνο στη Μακεδονία καταγράφονται περίπου 80.000 προβληματικά ΑΦΜ σε σχέση με το ΑΤΑΚ.

Πέρα από τη διευκρίνιση για το 2026, δρομολογείται σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ η δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων αγροτεμαχίων και ιδιοκτησιών (ΜΙΔΑ), ώστε από την επόμενη χρονιά οι δηλώσεις ΟΣΔΕ να γίνονται πιο απλά και με λιγότερα αδιέξοδα.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, καθώς και οι διοικητές της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, και του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς. Παρών ήταν και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Από την πλευρά των αγροτών παρόντες ήταν εκπρόσωποι από 14 αγροτικά μπλόκα, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει και στη συνάντηση της προηγούμενης ημέρας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
162
115
112
92
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Στο 4,9% η ανεργία παγκοσμίως το 2026 – Σε έλλειψη οι αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας
O ILO επισημαίνει ότι, παρά τη συγκράτηση των ποσοστών ανεργίας, οι νέοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, ενώ αυξανόμενοι κίνδυνοι προκύπτουν από την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης
Euro banknotes and coins in front of the national flag of Greece
Newsit logo
Newsit logo