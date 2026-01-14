Συνάντηση κυβέρνησης και αγροτών: Χωρίς ΑΤΑΚ σε αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων στις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2026

Χωρίς υποχρέωση αναγραφής ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) για αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων θα γίνουν, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν μετά τη σύσκεψη, οι δηλώσεις ΟΣΔΕ για το 2026, μετά τη μαραθώνια συνάντηση εκπροσώπων των μπλόκων των αγροτών με την κυβέρνηση.

Η σύσκεψη με τους αγρότες κράτησε πάνω από τρεις ώρες και έγινε στα γραφεία της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης υπό τον Κωστή Χατζηδάκη, και στην ατζέντα κυριάρχησε το ζήτημα του ΑΤΑΚ.

Στο επίκεντρο μπήκαν τα ζητήματα ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ (Κωδικό Αριθμό Eθνικού Kτηματολογίου), καθώς οι αγρότες υποστηρίζουν ότι οι διασταυρωτικοί έλεγχοι «κόβουν» δικαιούχους σε περιπτώσεις ιδιοκτησιακών εκκρεμοτήτων, ιδίως σε αγροτεμάχια που καλλιεργούνται με μίσθωση ή προέρχονται από κληρονομικές διαδικασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Κατά την άφιξή τους, εκπρόσωποι των μπλόκων ανέφεραν ότι μόνο στη Μακεδονία καταγράφονται περίπου 80.000 προβληματικά ΑΦΜ σε σχέση με το ΑΤΑΚ.

Πέρα από τη διευκρίνιση για το 2026, δρομολογείται σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ η δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων αγροτεμαχίων και ιδιοκτησιών (ΜΙΔΑ), ώστε από την επόμενη χρονιά οι δηλώσεις ΟΣΔΕ να γίνονται πιο απλά και με λιγότερα αδιέξοδα.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, καθώς και οι διοικητές της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, και του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καβαδάς. Παρών ήταν και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Από την πλευρά των αγροτών παρόντες ήταν εκπρόσωποι από 14 αγροτικά μπλόκα, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει και στη συνάντηση της προηγούμενης ημέρας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.