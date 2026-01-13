Αγροτικό πετρέλαιο χωρίς ΕΦΚ και ΦΠΑ έβγαλε η συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών – Προειδοποίηση σε όσους παραμένουν στα μπλόκα

Την ανάγκη να μπει ένα σαφές όριο στη διάρκεια των κινητοποιήσεων και να προστατευθεί η κοινωνική και οικονομική λειτουργία της χώρας υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων, η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (13.01.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου και διήρκησε πάνω από 3,5 ώρες.

«Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας στηρίζοντας τον αγροτικό κόσμο όσο ποτέ, αλλά και τα όρια της κατανόησης απέναντι σε έναν κλάδο τον οποίο βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό του», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τους αγρότες που παρέμειναν στα μπλόκα. Ο πρωθυπουργός μάλιστα στηλίτευσε τη στάση «μειοψηφικών, κομματικά υποκινούμενων μπλόκων» που –όπως είπε– «εκβιάζουν ανοιχτά την κοινωνία». «Δεν πρόκειται να ανεχθούμε εκβιασμούς, παρανομίες ή παραλογισμούς, ούτε να αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά και κατέληξε λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει «πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα», με ανοιχτές πόρτες στον ειλικρινή διάλογο, αλλά «ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και στις απειλές».

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση» και σημείωσε πως «άνοιξε έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα», επισημαίνοντας ότι εξειδικεύτηκαν τα ήδη ανακοινωθέντα μέτρα και έγιναν δεκτές νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων του μειωμένου τιμολογίου ρεύματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της μεταρρύθμισης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι είχε ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση των ενισχύσεων με αυξημένα ποσά σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς και τη δικαιότερη κατανομή τους, που εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια. Τα επιπλέον αυτά κονδύλια, όπως ανέφερε, θα κατευθυνθούν προς καλλιέργειες με μειωμένες τιμές και προς την ενίσχυση των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά.

Όσον αφορά τις φορολογικές ελαφρύνσεις, υπενθύμισε ότι οι αγρότες δεν θα καταβάλλουν πλέον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, αλλά ούτε και ΦΠΑ στην αντίστοιχη έκπτωση, ενώ το τιμολόγιο ρεύματος για τον αγροτικό τομέα χαρακτηρίστηκε το χαμηλότερο στην Ευρώπη. Παράλληλα, εντάσσονται πλέον στο ευνοϊκό καθεστώς και οι αγρότες που βρίσκονται σε ρύθμιση οφειλών και είναι συνεπείς για διάστημα ενός έτους.

Ο πρωθυπουργός επίσης προανήγγειλε ταχύτερες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και ειδική μέριμνα για τις απώλειες εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών, λόγω της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα. Όπως τόνισε, «η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έδειξε ανοχή στις κινητοποιήσεις, αναγνωρίζοντας τα υπαρκτά προβλήματα», ωστόσο –όπως ξεκαθάρισε– «μετά από 45 ημέρες η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται».

Η αποτίμηση των αγροτών, νέο ραντεβού με Χατζηδάκη – Τσιάρα

Σε θετικό αλλά συγκρατημένο τόνο αποτίμησαν οι εκπρόσωποι των κινητοποιούμενων αγροτών και κτηνοτρόφων τη συνάντηση που είχαν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το σύνολο του αρμόδιου κυβερνητικού επιτελείου.

Όπως αναφέρεται σε κοινή τους ανακοίνωση, στη διάρκεια της πολύωρης συζήτηση αναλύθηκαν εκτενώς τα βασικά αιτήματα και τα οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, ενώ έγινε και περαιτέρω εξειδίκευση μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, τόσο ως προς τα όρια εφαρμογής τους όσο και ως προς τη μεθοδολογία υλοποίησης.

Ειδική αναφορά γίνεται σε τεχνικά ζητήματα όπως οι υποχρεωτικότητες που αφορούν σε ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ και λοιπές ταυτοποιήσεις αγροτεμαχίων, τα οποία –όπως υποστηρίζεται– έχουν οδηγήσει αδικαιολόγητα εκτός πληρωμών συναδέλφους τους. Τα εν λόγω θέματα θα συζητηθούν σε νέα ευρεία σύσκεψη την Τετάρτη (14.01.2026), στις 11:30, στα γραφεία της Αντιπροεδρίας, παρουσία των υπουργών Κωστή Χατζηδάκη, Κώστα Τσιάρα και Θάνου Πετραλιά, καθώς και των επικεφαλής της ΑΑΔΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργου Πιτσιλή και Ιωάννη Καβαδά αντίστοιχα.

Στην ίδια ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι υπήρξε προσωπική δέσμευση του πρωθυπουργού για τη διοργάνωση αντίστοιχης διευρυμένης σύσκεψης με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα και της επιστημονικής ομάδας που θα αναλάβει την τεχνική τεκμηρίωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς. Όπως τονίζεται, η τελική αποτίμηση των συναντήσεων θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση και της αυριανής διαδικασίας, με την κοστολόγηση και εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων.

Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα μπλόκα απείχαν από τη συνάντηση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για εμπαιγμό και «στημένο» παιχνίδι, ενώ προσανατολίζονται σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Οι αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους αναμένεται να ληφθούν αύριο (14.01.2026) το μεσημέρι (13:00), στη νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Παλαμά Καρδίτσας.

Σε καλό κλίμα η συνάντηση

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, πραγματοποιήθηκε μια ουσιαστική και σε βάθος συζήτηση, τόσο για τα άμεσα όσο και για τα μακροπρόθεσμα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Μεταξύ άλλων τέθηκαν επί τάπητος τεχνικά ζητήματα που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην εποπτεία της ΑΑΔΕ, η ανάγκη στήριξης των νέων αγροτών και η θεσμική αναβάθμιση της επαγγελματικής τους εκπροσώπησης. Έμφαση δόθηκε στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο αγροτικό μοντέλο, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και στην ανακατανομή των ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ υπέρ των συνεπών αγροτών.

Συζητήθηκαν επίσης η διασύνδεση επιδοτήσεων με την πραγματική παραγωγή, η αναγκαιότητα επικαιροποίησης της μεθοδολογίας υπολογισμού του κόστους παραγωγής (με έμφαση σε ρεύμα και πετρέλαιο), καθώς και η ενίσχυση της καλλιέργειας μηδικής σε προβληματικές περιοχές και των θερμοκηπιακών υποδομών. Εξετάστηκαν ακόμη θέματα υποδομών, όπως τα αρδευτικά και οι αγροτικοί δρόμοι, η διαχείριση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας, η ανάγκη αναμόρφωσης του κανονισμού του ΕΛΓΑ, η πρόσβαση σε εργάτες γης, η εκπαίδευση των αγροτών και η αξιοποίηση της ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης, ενώ έγινε αναφορά και σε ειδικότερα ζητήματα, όπως οι τιμές των φυτοφαρμάκων και η ευλογιά.

Στη «μαραθώνια» συνάντηση με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου συμμετείχε πολυπληθές κυβερνητικό κλιμάκιο, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Από πλευράς κυβέρνησης, παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, οι Υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός και Χρήστος Κέλλας, καθώς και οι Γενικοί Γραμματείς Σπύρος Πρωτοψάλτης (Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), Αντώνης Φιλιππής (Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων) και Αργυρώ Ζέρβα (Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών). Παρών ήταν και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, ενώ από το γραφείο του Πρωθυπουργού συμμετείχαν οι Υφυπουργοί Θανάσης Κοντογεώργης και Γιώργος Μυλωνάκης.

Οι πρώτες δηλώσεις των αγροτών

Σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που συζητήθηκαν κατά την πολύωρη συνάντηση στο Μαξίμου έστειλαν οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου που συμμετείχαν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό.

«Νομίζω ότι από την πλευρά μας το καθήκον μας το κάναμε, αναφέραμε όλα τα προβλήματα», δήλωσε ο Μανώλης Ορφανουδάκης, πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος του συντονιστικού Ηρακλείου. Όπως τόνισε, «το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης να δείξει έμπρακτα ότι αυτά που συζητήσαμε θα γίνουν πράξη», ενώ σε ερώτηση για ενδεχόμενη επάνοδο των κινητοποιήσεων, σημείωσε: «Σίγουρα, η ύπαιθρος στενάζει. Νομίζω ότι κάτι θετικό θα βγει». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης «άκουσαν με προσοχή» και ότι εντός των επομένων ημερών αναμένονται πιο συγκεκριμένες απαντήσεις για κομβικά ζητήματα, όπως το κόστος παραγωγής, οι εργάτες γης και η κλιματική αλλαγή.

Από την πλευρά του, ο Μάρκος Λέγγας, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών «Πήγασος Αγροδιατροφή» και μέλος της συντονιστικής επιτροπής των κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν ήρθαμε ως θεατές. Όταν δεν συμμετέχεις σε ένα τραπέζι, κινδυνεύεις να είσαι στο μενού». Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι συμμετέχοντες στη συνάντηση «δεν είναι πρόθυμοι με την έννοια της κομματικής ευθυγράμμισης», και πρόσθεσε ότι η συζήτηση με τον πρωθυπουργό άνοιξε έναν δίαυλο επικοινωνίας που δεν ολοκληρώνεται εδώ. «Τώρα ξεκινά κάτι μεγάλο για τον πρωτογενή τομέα. Ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι ξεκινά διάλογος και στη Βουλή, και θα υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους αγρότες, ανεξαρτήτως αν συμμετέχουν στα μπλόκα», σημείωσε.

Ποιοι αγρότες πήγαν στο Μαξίμου

Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου πέρασαν 25 εκπρόσωποι μπλόκων, συνεταιρισμών και αγροτικών οργανώσεων από διάφορες περιοχές της χώρας. Μεταξύ αυτών, ο Χρήστος Τσίλιας (γραμματέας της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης), ο Αναστάσιος Λιολιόπουλος (πρόεδρος της ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας), ο Νίκος Βόλκος και ο Αθανάσιος Τόπης από τον ίδιο συνεταιρισμό, καθώς και ο Αδαμάντιος Διαμαντόπουλος (πρόεδρος του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου) και ο αντιπρόεδρος του ίδιου συλλόγου Ιωάννης Παναγής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Γεώργιος Παπαδόπουλος (πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Πέλλας), ο Νίκος Δημητριάδης και ο Στέφανος Τοπαλίδης από τον Αγροτικό Σύλλογο Δ. Σκύδρας, ο Δημήτρης Μπαλούκας (πρόεδρος της Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων), καθώς και εκπρόσωποι από τη Λάρισα, όπως οι Θεόδωρος Παπακωστούλης και Αντώνης Μπατρακούλης.

Από τη Μαγνησία συμμετείχαν ο Κωνσταντίνος Καλόγερος και οι αγρότες Χρήστος Πάντζιος και Αναστασία Παπαθανασίου από τις Μικροθήβες, ενώ από τη Φθιώτιδα ο Γεώργιος Παλιούρας (πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας). Από την Πελοπόννησο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Ιωάννης Δημούλιας και Μάρκος Λέγγας, εκπρόσωποι κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου, και ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος (Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας).

Παρόντες ήταν επίσης ο Δημήτριος Τσίλιας (αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών), καθώς και εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων από την Κρήτη, όπως ο Μανώλης Ορφανουδάκης (Δήμου Φαιστού), ο Γιάννης Γαϊτάνης (Δήμου Ιεράπετρας), ο Μανώλης Καββουσανάκης (με εξουσιοδότηση πέντε συλλόγων της Κρήτης) και ο Γιάννης Φασομυτάκης, εκπροσωπώντας την αγροτική κοινότητα της νότιας Κρήτης.

Το μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα

Υπενθυμίζεται ότι, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα προς τους αγρότες που απέχουν από τον διάλογο με την κυβέρνηση. «Το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι «συζητάμε πάντα με αυτούς που έχουν διάθεση να συζητήσουν».

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες», αφήνοντας αιχμές για τους συνδικαλιστές που παραμένουν στα μπλόκα. «Προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει», πρόσθεσε.