Σύννεφα πάνω από την ανάπτυξη του 2026 – Πώς η πρόβλεψη για την Ευρωζώνη «βαραίνει» και την Ελλάδα

Ο ΟΟΣΑ υποβάθμισε την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης το 2026 στο 1% (από 1,2% τον Ιούνιο), ενώ για το 2025 τη διατήρησε στο 1,2%, κρούοντας παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις των δασμών οι οποίες ακόμα δεν έχουν δείξει τα δόντια τους.

Ως εκ τούτου, η ασθενέστερη εικόνα της ανάπτυξης του 2026 στην Ευρωζώνη διαμορφώνει ένα πιο «σφιχτό» πλαίσιο μέσα στο οποίο και η Ελλάδα θα επιχειρήσει να πετύχει τους δικούς της αναπτυξιακούς στόχους.

Μικρότερη ανάπτυξη στην «γειτονιά» μας σημαίνει πιο στενή ζήτηση για τις ελληνικές εξαγωγές και λιγότερη βοήθεια από την ευρωπαϊκή δραστηριότητα, σε μια στιγμή μάλιστα που ο Προϋπολογισμός 2026 μπαίνει στην τελική ευθεία.

Στο εμπορικό μέτωπο, η χαμηλότερη μεγέθυνση της Ευρωζώνης περιορίζει το περιθώριο ανόδου για αγαθά, ειδικά προς αγορές με ήδη υποτονική δυναμική ενώ και στις υπηρεσίες, ο τουρισμός παραμένει στήριγμα, το οποίο, ωστόσο, θα περιοριστεί όσο επιβραδύνονται οι κύριες αγορές από τις οποίες προέρχονται και οι εισερχόμενοι ταξιδιώτες. Δημοσιονομικά, μια αλλαγή συνολικά των διεθνών θεσμικών προβλέψεων θα απαιτούσε και μια διαφορετική διαχείριση των μακροοικονομικών παραδοχών που τροφοδοτούν τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού.

Τι κοιτά η Ελλάδα

Ως βάση αναφοράς η Ελλάδα χρησιμοποιεί για τις δικές της παραδοχές τις προβλέψεις της Κομισιόν, της οποίας η Εαρινή Πρόβλεψη 2025 δίνει 1,4% για το 2026, υψηλότερα από το 1% του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, η υποβάθμιση του ΟΟΣΑ στον δικό του στόχο, (καθώς και η προειδοποίηση πως το πλήγμα από τους δασμούς θα χτυπήσει το 2026) αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αναθεωρήσεις στις μακροοικονομικές προβλέψεις και στην φθινοπωρινή έκθεση της Κομισιόν, που αναμένεται στις 26 Νοεμβρίου 2025.

Άλλωστε, την κατεύθυνση του ΟΟΣΑ ενισχύουν και οι τελευταίες προβολές της ΕΚΤ, που σκιαγραφούν ίδια τάξη μεγέθους για το 2026.

Ας σημειωθεί πως για τον ίδιο τον στόχο ανάπτυξης της Ελλάδας το 2026, η εικόνα συγκλίνει χαμηλότερα από το καλοκαίρι και μετά. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη μετακινήσει την εκτίμηση στο 1,9%. Προαπαιτούμενα για να μην υπάρξει μεγαλύτερη διολίσθηση της ανάπτυξης, είναι η ομαλή εκτέλεση του Ταμείου Ανάκαμψης με ώριμα έργα και συνέχιση των ιδιωτικών επενδύσεων σε ενέργεια, υποδομές, κατασκευές και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Χωρίς αυτά, το «κενό» που αφήνει η ασθενέστερη Ευρωζώνη δύσκολα θα καλυφθεί από μια ελληνική υπεραπόδοση.

Με απλά λόγια, οι ασθενέστερες νέες προβλέψεις δεν ακυρώνουν την δυναμική της ελληνικής ανάπτυξης, αλλά ανεβάζουν τον πήχη της δυσκολίας, ενώ ήδη αλλάζει προς το δυσμενέστερο το πεδίο πάνω στο οποίο πρέπει να οριστικοποιηθούν οι στόχοι του Προϋπολογισμού 2026.