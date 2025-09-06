Μακρο-οικονομία

Τα πρώτα σύννεφα της καταιγίδας Τραμπ πάνω από την ελληνική οικονομία – Η καθίζηση των εξαγωγών φρενάρει την ανάπτυξη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 1,7% το β' τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 (έναντι 2,2% στο προηγούμενο τρίμηνο)
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Brian Snyder
Δημήτρης Κατσαγάνης

Φρένο στο ρυθμό αύξησης του ελληνικού ΑΕΠ βάζουν πλέον ανοιχτά οι δασμοί του Τραμπ.

Αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε χθες (5.9.25) η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία αφενός το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 1,7% το β’ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 (έναντι 2,2% στο προηγούμενο τρίμηνο) και αφετέρου οι εξαγωγές έπεσαν κατά 7,2% λόγω της καθίζησης προς τις «τρίτες» -εκτός ΕΕ- χώρες (σ.σ. ΗΠΑ κλπ.) υπό την πίεση των δασμών Τραμπ.

Τα στοιχεία του ΑΕΠ για το β’ τρίμηνο του 2025 αφορούν ακριβώς την περίοδο εκείνη κατά την οποία άρχισε ο διεθνής δασμολογικός πόλεμος με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, δηλαδή στο διάστημα Απριλίου – Ιουνίου 2025.

Και είναι η πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε ο εμπορικός πόλεμος (και) μεταξύ ΗΠΑ – ΕΕ, που αποτυπώνονται τόσο απτά σε μακροοικονομικό επίπεδο οι επιπτώσεις του.

Υπενθυμίζεται πως από τις αρχές Απριλίου 2025, οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 10% στην ΕΕ, οι οποίοι ίσχυσαν έως και τον Αύγουστο του 2025, οπότε αυτοί ανήλθαν στο 15%.

Μακρο-οικονομία
