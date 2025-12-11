Μακρο-οικονομία

Τάκης Θεοδωρικάκος: Πρόκειται για σπουδαία επιτυχία η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Eurogroup

Οι Έλληνες με τεράστιες προσπάθειες και θυσίες και με την υπεύθυνη και σοβαρή δουλειά αυτής της κυβέρνησης πετυχαίνουν πολύ σοβαρά αποτελέσματα, σημειώνει ο κ. Θεοδωρικάκος
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος
Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Σε δηλώσεις για την προεδρία του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ως πρόεδρο του Eurogroup, προέβη και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, χαρακτήρισε σπουδαία επιτυχία την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως πρόεδρο του Eurogroup.

 

«Πριν λίγα χρόνια η Ελλάδα ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Σήμερα ο άξιος συνάδελφος ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη στην ηγεσία του Eurogroup. Πρόκειται για σπουδαία επιτυχία, ασφαλώς για τον ίδιο αλλά και για την πατρίδα μας συνολικά. Οι Έλληνες με τεράστιες προσπάθειες και θυσίες και με την υπεύθυνη και σοβαρή δουλειά αυτής της κυβέρνησης πετυχαίνουν πολύ σοβαρά αποτελέσματα», τονίζει στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

