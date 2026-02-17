Τεχνογνωσία και τύχη θα κρίνουν την ανακάλυψη υδρογονανθράκων – Τί δείχνει η εμπειρία της Chevron

Η εμπειρία της Chevron, αλλά και η τύχη, θα καθορίσουν πλέον την επιτυχία ή την αποτυχία του νέου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων της χώρας μας, καθώς η Πολιτεία έκανε ό,τι περνούσε από το δικό της χέρι.

Χθες (16.2.2026) παρουσιάστηκαν επισήμως οι συμβάσεις για τα τέσσερα υπεράκτια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, που ανέλαβαν η Chevron μαζί με τη HELLENiQ ENERGY. Όπως γίνεται σαφές από το χρονοδιάγραμμα, στόχος είναι να προχωρήσουν οι έρευνες υδρογονανθράκων από τα διάφορα στάδια με ιδιαίτερη ταχύτητα και χωρίς καθυστερήσεις.

Έτσι, σε πρώτη φάση θα γίνουν οι δισδιάστατες έρευνες και ακολούθως οι τρισδιάστατες, με στόχο τη διεξαγωγή μιας ερευνητικής γεώτρησης στο κάθε οικόπεδο από τα τέλη αυτής της δεκαετίας.

Πάντως, τόσο το ΥΠΕΝ, όσο και η διαχειριστική εταιρεία ΕΔΕΥΕΠ φρόντισαν να μην καλλιεργήσουν υπερβολικές προσδοκίες ως προς το τελικό αποτέλεσμα. Και ο λόγος είναι προφανής, αφού αντίστοιχα εγχειρήματα διεθνώς έχουν μια πιθανότητα μόλις έως 20% ανά ερευνητική γεώτρηση.

Είναι ακριβώς η τεχνογνωσία της Chevron που καλείται να ενισχύσει στο έπακρο τις πιθανότητες, αλλά η τύχη παίζει πάντα μεγάλο ρόλο στους υδρογονάνθρακες. Αυτό αφορά τόσο τον εντοπισμό απολήψιμων ποσοτήτων φυσικού αερίου στο υπέδαφος, όσο και τον πιθανό όγκο της όποιας παραγωγής.

Άλλωστε, μόλις πριν μερικές ημέρες ανακοινώθηκε η αποτυχία αντίστοιχης γεώτρησης για φυσικό αέριο στη Βουλγαρία από κοινοπραξία της αυστριακής OMV και της ισραηλινής NewMed Energy.

Η ίδια η Chevron πραγματοποίησε γεώτρηση στα ανοικτά της Ναμίμπια, και πέρυσι ανακοινώθηκε ότι δεν εντόπισε απολήψιμες ποσότητες, αν και συνεχίζει τις προσπάθειές της στη συγκεκριμένη χώρα. Την ίδια τύχη είχε πέρυσι και αντίστοιχη προσπάθεια της Chevron στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στο μπλοκ 1 στην Ερυθρά Θάλασσα.



Αντιθέτως, η αμερικανική πετρελαϊκή πέτυχε «διάνα» στα ανοικτά της Αιγύπτου στη Μεσόγειο, όταν το 2023 εντόπισε κοίτασμα αερίου 3,5 τρισ. κυβικών ποδών.

Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια πρώτη ανακάλυψη σε ένα από τα εννέα οικόπεδα που έχει αναθέσει στις πετρελαϊκές, ώστε να πάρει μπρος για τα καλά η προσπάθεια. Με τον τρόπο αυτό θα φανερωνόταν ότι ο υποθαλάσσιος χώρος μας είναι υποσχόμενος, ότι υπάρχουν ενισχυμένες πιθανότητες στα υπόλοιπα τεμάχια και θα μπορούσαν να ξεκλειδώσουν και ακόμα περισσότερες επενδύσεις.