Μακρο-οικονομία

Θεοδωρικάκος: Αρνητικός ο πληθωρισμός τροφίμων τον Ιούλιο, συνεχίζουμε τη μάχη για μείωση των τιμών

«Δεν εφησυχάζουμε και δεν πανηγυρίζουμε», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός
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ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
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Την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και την ακρίβεια τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, και υπογράμμισε πως από τον Σεπτέμβριο έρχονται μειώσεις σε βασικά είδη διαβίωσης.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος στάθηκε στα στοιχεία της Eurostat (Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή) για τον Ιούλιο, όπου ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα είναι μειωμένος συγκριτικά με τα ποσοστά της Ευρωζώνης

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat περί πληθωρισμού, στην Ελλάδα είναι -0,4%, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, και -2,3%, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2026.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Τάκης Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat δείχνουν ότι σε ένα δύσκολο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, με δύο πολέμους στην ευρύτερη περιοχή και υψηλές τιμές στο πετρέλαιο και τα καύσιμα, η επίμονη προσπάθεια για τον έλεγχο των τιμών φέρνει αποτελέσματα.

«Προφανώς δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε. Εργαζόμαστε με σχέδιο, συνεχείς παρεμβάσεις και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, για να λειτουργεί η αγορά με πιο δίκαιο, ανταγωνιστικό τρόπο.

Άλλωστε, η προσπάθεια για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και της μέσης ελληνικής οικογένειας είναι συνολική, καθώς περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης, τη μείωση της φορολογίας -ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους- και τη συνεχή προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων στη χώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και η προετοιμασία της εθνικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου, με τη συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής και των φορέων της επιχειρηματικότητας.

Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι τα προβλήματα του κόστους ζωής δεν λύνονται ούτε με συνθήματα, ούτε με αδιέξοδες και ανεδαφικές προτάσεις της αντιπολίτευσης. Συνεχίζουμε με επιμονή την προσπάθεια για τη στήριξη της κοινωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Άνάπτυξης

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Μακρο-οικονομία
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