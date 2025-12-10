Συμβαίνει τώρα:
Θεοδωρικάκος: Νέες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, γίνεται διαμετακομιστικός κόμβος στην περιοχή

Στην ατζέντα βρέθηκαν η ναυπηγική βιομηχανία, καθώς και θέματα έρευνας και καινοτομίας
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος
Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Οι αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα βρέθηκαν στο τραπέζι της συζήτησης κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Τάκης Θεοδωρικάκος στις ΗΠΑ.

Οι επαφές του υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου με μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης και κυβερνητικούς αξιωματούχους έθεσαν το επίκεντρο το ζήτημα των νέων επενδύσεων από τις ΗΠΑ στην χώρα μας και την αναβάθμιση της Ελλάδας ως διαμετακομιστικός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή, τη ναυπηγική βιομηχανία, καθώς και θέματα έρευνας και καινοτομίας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος είχε ξεχωριστές επαφές με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας κ. Νταγκ Μπέργκαμ, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, κ. Τζέικομπ Χέλμπεργκ,  με τον  επικεφαλής του γραφείου διοίκησης και προϋπολογισμού της ναυπηγικής βιομηχανίας κ. Χένρι Χέντριγκς καθώς και τον κ. Ρόμπερτ Άντριους, διευθυντή ναυπηγικής στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

