Θεοδωρικάκος: Όσο παράγουμε ως χώρα, τόσο περισσότερο θα μπορούμε να ελέγχουμε τις τιμές

Στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για μια οικονομία πιο παραγωγική, με ισχυρό το ρόλο της βιομηχανίας, περισσότερη εξωστρέφεια, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην Ertnews, όπου επίσης σχολίασε τις σημερινές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η ακολουθούμενη πολιτική έχει σοβαρά αποτελέσματα, καθώς τα τελευταία έξι χρόνια έχουν προστεθεί 60.000 εργαζόμενοι στον κλάδο της βιομηχανίας, που έχει ισχυρότερη παραγωγικότητα και προσφέρει πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.

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Έκανε μάλιστα ειδική μνεία στην επένδυση της Fulgor στο Σουσάκι Κορινθίας, την οποία επισκέφτηκε χθες, τονίζοντας πως αφού εντάχθηκε στις Στρατηγικές Επενδύσεις, ενισχύθηκε με 23 εκατ. ευρώ σε φοροαπαλλαγές «Είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο στην κατασκευή καλωδίων, είναι σημαντικό για την οικονομία μας και την ενεργειακή μας ασφάλεια και τα δύο τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει 2.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι περισσότεροι μάλιστα είναι από την Κόρινθο και τις γύρω περιοχές, αυτό είναι κάτι σπουδαίο για την κοινωνική συνοχή. Η δική μας πολιτική είναι να ενισχύουμε την ελληνική περιφέρεια, για να μένουν τα νέα παιδιά στον τόπο τους και αυτή είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση για την Ελλάδα του 2030», πρόσθεσε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ακόμα πως έχουν ήδη βγει τέσσερα αναπτυξιακά καθεστώτα μεταποίησης, όπου έχουν ενταχθεί εκατοντάδες επιχειρήσεις που προσφέρουν χιλιάδες θέσεις εργασίας, υπάρχει ξεχωριστό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές που έχει μεγάλη ανταπόκριση και μέχρι τις 24 Ιουλίου μπορούν να κάνουν αιτήσεις οι επιχειρήσεις. «Μέσα σε 90 ημέρες γίνονται οι αξιολογήσεις με αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και διαφάνεια», τόνισε.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, συνεχίζεται η προσπάθεια για να επιστρέψει στα δημόσια ταμεία και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογουμένου από επενδύσεις παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. «Μελετάμε έναν προς έναν τους φακέλους και έχουν επιστρέψει ως τώρα 130 εκατ. ευρώ για να πάνε σε πραγματικές επενδύσεις. Είναι θέμα τιμής, σεβασμού και αξιοπιστίας να κυνηγήσουμε μέχρι τέλους αυτή την υπόθεση», ξεκαθάρισε.

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Για το ζήτημα του κόστους ζωής, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως «οι τιμές δεν καθορίζονται ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από υπουργούς. Αν θέλουμε ριζικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι μόνο μέσα από καλύτερες δουλειές και καλύτερους μισθούς. Επίσης, όσο παράγουμε ως χώρα, τόσο περισσότερο θα μπορούμε να ελέγχουμε τις τιμές. Ζούμε σε μια εποχή όπου όλη η ανθρωπότητα είναι ένα μεγάλο χωριό και οτιδήποτε συμβαίνει στον πλανήτη, επηρεάζει όλες τις χώρες. Εμείς έχουμε πιέσει τους επιχειρηματίες να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος και την περίοδο Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Αυτό δεν λύνει ριζικά το πρόβλημα, αλλά θα δώσει μια ανάσα στους πολίτες».

Η κριτική της αντιπολίτευσης

Για την κριτική της αντιπολίτευσης απάντησε πως «απλώς περιγράφει το πρόβλημα, δεν ασκεί κριτική. Το μόνο που λέει είναι ότι για όλα φταίει ο Μητσοτάκης, παραβλέποντας τους πολέμους, την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, τα χρόνια του κορονοϊού. Λένε περισσότερους ελέγχους και έχουν γίνει οι περισσότεροι έλεγχοι στα 52 χρόνια της Μεταπολίτευσης. Το ίδιο και με τα πρόστιμα που έχουν μπει τα περισσότερα από ποτέ και εισπράττονται όλα. Εμείς κάνουμε τα πάντα για να είναι η αγορά πιο δίκαιη και πιο ανταγωνιστική».

Αναφερόμενος στις εκλογές, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως ο Πρωθυπουργός έχει πει πως θα γίνουν κανονικά προς το τέλος της θητείας της κυβέρνησης και δεν έχει νόημα να γίνεται συνεχώς η ίδια συζήτηση. «Εμείς εργαζόμαστε συστηματικά για να κάνουμε όλα όσα είπαμε και να είμαστε αξιόπιστοι απέναντι στον ελληνικό λαό, ώστε να έχουμε νέα ισχυρή λαϊκή εντολή με σοβαρό και οργανωμένο σχέδιο για την επόμενη τετραετία που θα αφορά όλους τους Έλληνες».

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Μιλώντας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε ότι «υπάρχει πάντοτε σεβασμός στη δικαιοσύνη, όμως αποδεικνύεται ότι τα στελέχη της ΝΔ δεν είχαν ποινικού χαρακτήρα ευθύνες για όλη αυτή την υπόθεση. Απέτυχε η επιχείρηση ηθικής απαξίωσης της παράταξής μας. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια ιστορία δεκαετιών όπου πολλοί άνθρωποι έπαιρναν περισσότερα χρήματα απ’ αυτά που δικαιούνταν. Σταμάτησε πλέον αυτή η ανοχή με την αλλαγή του ελέγχου από την ΑΑΔΕ. Ας κρατήσουμε ότι πετύχαμε την εφαρμογή της νομιμότητας και τη διαφάνεια. Πιστεύω ότι και τα υπόλοιπα στελέχη που συνεχίζεται ο έλεγχός τους, θα αποδειχθεί ότι είναι αθώοι», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος.

Πολιτικά μηνύματα

Ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενότητας της Νέας Δημοκρατίας και επισήμανε πως δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές στρατηγικές που τραυματίζουν την παράταξη. «Τα στελέχη της ΝΔ πρέπει να πουν εμπράκτως ένα “όχι” σε οτιδήποτε δημιουργεί διασπαστικές λογικές στην παράταξή μας. Η ΝΔ τα τελευταία δέκα χρόνια κυριαρχεί, μεταξύ άλλων, στην πολιτική ζωή του τόπου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί ήταν, είναι και πρέπει να παραμείνει απολύτως ενωμένη. Προσωπικοί δρόμοι και στρατηγικές που τραυματίζουν την πολιτική και ψυχική ενότητα της παράταξης δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Είμαι καθημερινά μέσα στην κοινωνία, συνομιλώ με τον κόσμο της αγοράς, με τους πολίτες του Νοτίου Τομέα και ασφαλώς με τους Νεοδημοκράτες σε όλη τη χώρα. Είναι κατηγορηματικό το αίτημα όλων ώστε να υπάρχει απόλυτη ενότητα», δήλωσε.