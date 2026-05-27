«Έχουμε κόψει επαφές με τον υπουργό»

Ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, επικεφαλής του ομίλου METRO, ως γνωστόν δεν μασάει τα λόγια του. Με την ευκαιρία της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε χθες (26.5.2026) για να παρουσιάσει τις επιδόσεις του ομίλου, επανέλαβε τη διαφωνία του με τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας- μεταξύ των οποίων το fuel pass- ενώ έκανε ειδική αναφορά στο πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των σούπερ μάρκετ, το οποίο ισχύει μέχρι τέλος Ιουνίου και βαίνει προς παράταση. Πρόκειται για ζήτημα που βρίσκεται σταθερά στην ατζέντα των επαφών των εκπροσώπων του κλάδου, μέσω της ΕΣΕ (Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος) με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, αν και πλέον αυτές οι επαφές έχουν ατονήσει. “Έχουμε κόψει επαφές με τον υπουργό”, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παντελιάδης, ο οποίος, σημειωτέον, δεν είναι πλέον επικεφαλής της ΕΣΕ, καθώς πρόσφατα εξελέγη πρόεδρος ο Γιάννης Μασούτης.

Με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Παντελιάδη, πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης σημείωναν: “Tα όσα είπε ο κ. Παντελιάδης είναι πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου και διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος παρακολουθεί από πολύ κοντά την εικόνα της αγοράς, σε άμεση συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Γιάννη Μασούτη. Προφανώς, ο κ. Παντελιάδης δεν μιλάει με τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Συστήνουμε, λοιπόν, αυτοσυγκράτηση…».

Έκκληση Στουρνάρα στους τραπεζίτες

Με δεδομένο ότι οι τράπεζες επέστρεψαν σε ισχυρή κερδοφορία —με κέρδη 4,7 δισ. ευρώ το 2025, μειωμένα κόκκινα δάνεια και ρευστότητα πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις— ο Γιάννης Στουρνάρας από το βήμα της Βουλής απηύθυνε έκκληση στο τραπεζικό σύστημα να διασφαλίσει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Η επισήμανση δεν είναι τυπική, καθώς τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν, αλλά οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά 12,3%, αναδεικνύοντας την πηγή των σημαντικών τους εσόδων. Το ερώτημα είναι αν η ισχύς των τραπεζών θα διοχετευθεί σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ευνοώντας συνολικά την ελληνική οικονομία, ή αν θα παραμείνει κυρίως στους ισολογισμούς τους.

Το ενεργειακό σοκ χτυπά την πόρτα της οικονομίας

Το χρονικό σημείο της έκκλησης Στουρνάρα δεν είναι τυχαίο. Η εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μπορεί να μετακυλίσει τις πιέσεις από την ενέργεια στο σύνολο της οικονομίας: στις πρώτες ύλες, τις μεταφορές, τις τιμές, τους μισθούς, την κατανάλωση και, τελικά, στα δάνεια και την πιστωτική επέκταση των τραπεζών. Απειλεί, δηλαδή, ευθέως τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, αλλά και τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα, υπενθυμίζοντας πως η οικονομία μπορεί μεν να εμφανίζεται πιο ανθεκτική σε σχέση με το παρελθόν, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι… άτρωτη.

Κρι Κρι: Οι προοπτικές και η απειλή

Την επόμενη μέρα για την Κρι Κρι επιδιώκει να χαρτογραφήσει η Beta Securities ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ‘α τριμήνου από την γαλακτοβιομηχανία. Η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «neutral», αλλά θέτει τη νέα τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 23,75 ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν μια ισχυρή εκκίνηση στη φετινή χρήση, με τα αποτελέσματα να αναμένεται να επιβεβαιώσουν τη συνέχιση μιας έντονα ανοδικής τροχιάς που «κληροδοτήσει» το 2025. Βασικός μοχλός αυτής της δυναμικής παραμένει ο κλάδος του γιαουρτιού, με την εταιρεία να καταγράφει αξιοσημείωτη αύξηση όγκων τόσο εντός των συνόρων όσο και στις παραδοσιακές αγορές του εξωτερικού, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία. Η ανάπτυξη τροφοδοτείται από τις ανατιμήσεις που εφαρμόστηκαν στην ελληνική αγορά από τον Αύγουστο του 2025, αλλά και από την επιτυχημένη μετακύλιση του αυξημένου κόστους στους μεγάλους διεθνείς πελάτες της. Για να μιλήσουμε με αριθμούς, για το πρώτο τρίμηνο, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για εκτίναξη των πωλήσεων κατά 27,9%, στα 84,88 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA αναμένεται να ενισχυθούν κατά 37,6% στα 14,43 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 10,53 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 45,3% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά εύρωστη εικόνα, η οποία όμως, όπως σπεύδει να υπογραμμίσει η χρηματιστηριακή, δεν πρέπει να εκληφθεί ως απόλυτα ενδεικτική για το σύνολο του έτους. Οι ρυθμοί ανάπτυξης και τα περιθώρια προβλέπεται να εξομαλυνθούν κατά το δεύτερο μισό της χρονιάς, όταν πλέον θα έχει απορροφηθεί η επίδραση των αυξήσεων στις τιμές. Πάντως, εφόσον παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, η εταιρεία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με μια αρνητική επίδραση της τάξεως των 5,5 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση λόγω αυξημένου κόστους πρώτων υλών, ενέργειας και μεταφορών.

Η Jumbo και το πρώην σοβιετικό μπλοκ

Εντυπωσιακή γεωγραφική επέκταση υπόσχεται η διευρυμένη στρατηγική συμφωνία της Jumbo με τον αλβανικό όμιλο Balfin. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν την ανάπτυξη του σήματος του Έλληνα retailer σε έξι νέες αγορές – όλες πρώην σοβιετικές χώρες (μέλη της ΕΣΣΔ): την Ουκρανία, τη Γεωργία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη μεταμόρφωση της εταιρείας από έναν ισχυρό βαλκανικό παίκτη σε έναν ευρύτερο περιφερειακό όμιλο με εκτεταμένη παρουσία στην Ανατολική Ευρώπη, τον Καύκασο και την Κεντρική Ασία. Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο της στρατηγικής αυτής είναι ότι η επέκταση πραγματοποιείται χωρίς την ανάγκη δέσμευσης ιδίων κεφαλαίων, εκμηδενίζοντας το άμεσο κεφαλαιακό ρίσκο για την εισηγμένη. Να σημειώσουμε πως Jumbo και Balfin συνεργάζονται, ήδη, με την Jumbo να έχει παρουσία μέσω του δικτύου franchise της Balfin σε χώρες όπως η Αλβανία, το Κόσοβο, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και η Μολδαβία. Στην τελευταία χώρα άλλωστε του πρώην σοβιετικού μπλοκ επίκειται η έναρξη λειτουργίας ενός νέου καταστήματος εντός του τρέχοντος έτους. Με τη νέα συμφωνία, οι ισορροπίες αλλάζουν άρδην. Ο Όμιλος BALFIN αναλαμβάνει την πλήρη, ανεξάρτητη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας για τις έξι νέες χώρες, αναπτύσσοντας ένα δικό του, αυτόνομο και ολοκληρωμένο δίκτυο logistics. Στην καρδιά αυτού του νέου εφοδιαστικού σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία ενός κεντρικού κόμβου logistics στην Κίνα από τον αλβανικό όμιλο. Σημειωτέον ότι η Citi παραμένει επιφυλακτική απέναντι στη Jumbo για την τιμή της οποίας διατηρεί σύσταση Neutral και τιμή – στόχο 25 ευρώ.

Αντίστροφη μέτρηση για δύο μεγάλα ΣΔΙΤ

Το προσεχές διάστημα θα γνωρίζουμε ποια σχήματα έχουν επιλεγεί για την υλοποίηση των δύο οδικών ΣΔΙΤ (Συμβάσεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα) που βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα και είναι συνολικού προϋπολογισμού 693,5 εκατ. ευρώ. Κι αυτό διότι σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, σύντομα θα έχουμε προσωρινούς αναδόχους για τα δύο projects που διεκδικούν η κοινοπραξία Aktor-Metlen, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Άβαξ. Οι δύο ΣΔΙΤ προβλέπουν την αναβάθμιση του οδικού άξονα ΕΟ2 στο τμήμα Μαυροβούνι – Έδεσσα, με παρακάμψεις Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας, καθώς και για την κατασκευή και αναβάθμιση του κάθετου άξονα Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη).

Ισχυρή ζήτηση για πτήσεις παρά την ακρίβεια

Σε μια συγκυρία όπου η καταναλωτική εμπιστοσύνη δοκιμάζεται διεθνώς, οι αερομεταφορές δείχνουν να κινούνται σε τροχιά αξιοσημείωτης σταθερότητας. Τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η ζήτηση για ταξίδια-τουλάχιστον μέσω Aegean που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο στις εγχώριες αερομεταφορές- ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος διατηρείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Για την περίοδο από τις 28 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου, η μέση πληρότητα των αεροσκαφών της εισηγμένης αγγίζει το 80% στο σύνολο του δικτύου εξωτερικού, ενώ στο δίκτυο εσωτερικού διαμορφώνεται στο διόλου ευκαταφρόνητο 75%. Από το αεροδρόμιο της Αθήνας, οι κορυφαίες επιλογές για τις αποδράσεις εκτός συνόρων εντοπίζονται στο Ελσίνκι, τη Λισαβόνα, τη Νίκαια, το Πόρτο και το Άμστερνταμ, ενώ εντός των τειχών οι ταξιδιώτες δείχνουν σαφή προτίμηση στην Ικαρία, τη Σκιάθο, τα Χανιά, την Πάρο και τα Ιωάννινα. Την ίδια στιγμή, η συμπρωτεύουσα καταγράφει τη δική της δυναμική. Από και προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, οι δημοφιλέστεροι διεθνείς προορισμοί είναι η Λάρνακα, η Βαρκελώνη, το Παρίσι, η Ρώμη και οι Βρυξέλλες, με το εσωτερικό δίκτυο να κυριαρχείται από τη Ρόδο, τη Λήμνο, τη Μυτιλήνη, τη Μύκονο και τα Χανιά.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, εστιάζεται στην κορύφωση των πληροτήτων, οι οποίες αγγίζουν οριακά επίπεδα σε συγκεκριμένες ημέρες-κλειδιά. Στο δίκτυο εσωτερικού από την Αθήνα, η έξοδος κορυφώνεται την Παρασκευή 29 Μαΐου με τις πληρότητες να εκτινάσσονται στο 93%. Στο δίκτυο εξωτερικού, η μεγαλύτερη πυκνότητα επιβατών καταγράφεται το Σάββατο 30 Μαΐου με την πληρότητα στο 90%, ενώ η επιστροφή των εκδρομέων αναμένεται να χτυπήσει «κόκκινο» την 1η Ιουνίου. Ακόμα πιο έντονη είναι η εικόνα από τη Θεσσαλονίκη, όπου οι πτήσεις εσωτερικού για την Παρασκευή 29 Μαΐου παρουσιάζουν εντυπωσιακή πληρότητα που αναμένεται να φτάσει το 95%.

Ρεύμα: Εξάγουμε φτηνά, εισάγουμε ακριβά

Σκόπιμη πολιτική επιλογή ήταν η καθυστέρηση στην ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον καθηγητή του ΕΜΠ, Παντελή Κάπρο, έναν άνθρωπο με σημαντική εμπειρία και επίδραση στο ευρωπαϊκό ενεργειακό γίγνεσθαι. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι επενδυτές στις ΑΠΕ απειλούνται οικονομικά, χάνουμε ηλιακή ενέργεια, εξάγουμε ρεύμα σε μηδενική τιμή και εισάγουμε ακριβά. «Ας μην είμαστε περήφανοι που εξάγουμε υπό αυτές τις συνθήκες», επισήμανε χθες ο καθηγητής από το βήμα συνεδρίου.

Έρχονται αυξήσεις από τον ΑΔΜΗΕ

Η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, ύψους 1 δισ. ευρώ, αναμένεται να προσφέρει σημαντική στήριξη για να φέρει εις πέρας το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα των 6 δισ. ευρώ έως το 2029. Εντούτοις, από μόνη της η ΑΜΚ δεν επαρκεί. Μέσα στις επόμενες ημέρες ο διαχειριστής θα υποβάλει πρόταση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία θα περιλαμβάνει νέα αύξηση στις χρεώσεις δικτύου. Προηγήθηκαν διαδοχικές αυξήσεις των τελών αυτών τα τελευταία χρόνια, αλλά οι συνθήκες στη διεθνή αγορά είναι τέτοιες σήμερα που δεν μπορούν να αποφευχθούν εκ νέου.