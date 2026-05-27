METRO: Θέλει μεγαλύτερο μερίδιο για τα My market και βλέπει εξαγορές – 5ος παίκτης με τζίρο 1,8 δισ. ευρώ

Στόχους όπως αύξηση κύκλου εργασιών κατά 6%, στα 1,8 δισ. ευρώ, βελτίωση κερδοφορίας και επενδύσεις 55 εκατ. ευρώ βάζει για το 2026 η METRO, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε χθες (26.5.2026) ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, επικεφαλής του ομίλου, ο οποίος ελέγχει την αλυσίδα σούπερ μάρκετ My market, το δίκτυο franchise καταστημάτων γειτονιάς My market local και τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry που απευθύνονται σε επαγγελματίες.

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη Παντελιάδη οι παραπάνω στόχοι είναι εφικτοί με αύξηση του μεριδίου των My market, προσθήκη νέων καταστημάτων στο δίκτυο σούπερ μάρκετ, ανάπτυξη κέντρων διανομής και επέκταση στην Κύπρο.

Η METRO, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες της αγοράς, στοχεύει σε ενίσχυση μεριδίου αγοράς αλλά πλέον έχει ένα λόγο παραπάνω να το επιδιώκει. Με τζίρο 1,8 δισ. ευρώ το 2026 γίνεται ο 5ος παίκτης στην κατάταξη των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα (προηγούνται Σκλαβενίτης, Lidl Ελλάς, ΑΒ Βασιλόπουλος και Μασούτης). Υποβιβάζεται στην 5η από την 4η θέση μετά την εξαγορά της αλυσίδας Κρητικός από τον Μασούτη που δίνει στον τελευταίο ώθηση να αναρριχηθεί από την 5η θέση που βρισκόταν.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της METRO ο κύκλος εργασιών της το 2025 αυξήθηκε κατά 3% στα 1,669 δισ. ευρώ και φέτος, χάρη και στα νέα καταστήματα, αναμένει αύξηση 6% στα 1,77 δισ. ευρώ.

Τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν για 2η χρονιά πέρυσι, στα 70,1 εκατ. ευρώ (από 73,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση) και η καθαρή κερδοφορία ενισχύθηκε σε 26,5 εκατ. ευρώ (από 23,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα), με μερίδιο 1,56% στον τζίρο, κάτι που αποδεικνύει -σύμφωνα με τον κ. Παντελιάδη- ότι ο κλάδος λειτουργεί με περιορισμένα περιθώρια κέρδους.

Η πίεση στην κερδοφορία οφείλεται στο υψηλό μισθολογικό κόστος (αύξηση κατά 11 εκατ. ευρώ), το κόστος ενέργειας (επιπλέον 1,2 εκατ. ευρώ), τα ενοίκια (1,6 εκατ. ευρώ) και τα δημοτικά τέλη (περίπου 0,9 εκατ. ευρώ).

Φέτος, χάρη στην αύξηση του τζίρου και στον εξορθολογισμό των δαπανών θα πάει καλύτερα η κερδοφορία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Ο όμιλος επιστρέφει στην οικονομία 118,5 εκατ. ευρώ σε φόρους ενώ 254 εκατ. ευρώ πάνε στους 11.000 εργαζόμενους που απασχολεί, για μισθούς, επιδόματα, bonus κ.ο.κ..

Οι επενδύσεις του ομίλου, από 72 εκατ. ευρώ πέρυσι, θα κινηθούν στα 55 εκατ. ευρώ φέτος ενώ τρέχει 4ετές επενδυτικό πλάνο ύψους 280 εκατ. ευρώ με ορίζοντα το 2029. Στόχος είναι η ανάπτυξη νέας αποθήκης στον Ασπρόπυργο, η προσθήκη 150 νέων καταστημάτων στο δίκτυο, κυρίως καταστημάτων franchise, με 16 ακίνητα να βρίσκονται ήδη σε στάδιο αδειοδότησης (My market και Cash & Carry).

Οι άμυνες, οι στόχοι και η επέκταση

Ο κ. Παντελιάδης εκτιμά ότι η ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ είναι λιγότερο συγκεντρωμένη από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κι ως εκ τούτου αναμένει εξαγορές. Η METRO πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι πρόθυμη να συναινέσει σε πρόταση εξαγοράς. Αντίθετα, μελετά εξαγορές μικρών δικτύων και καταστημάτων, όπως οι πρόσφατες σε Πάρο, Αντίπαρο και Νάξο, οι περισσότερες καταστημάτων του δικτύου Κρητικός.

Η METRO αντλεί το 13% του τζίρου της από το δίκτυο Cash & Carry και το 60% από ιδιόκτητα καταστήματα ενώ είναι σε συζητήσεις για επανατοποθέτηση σε σημεία όπου τα ενοίκια είναι «απαγορευτικά».

Η εταιρεία θέτει στόχο αύξηση του μεριδίου των σούπερ μάρκετ My Market, που αριθμούν 229 καταστήματα και των My market local που αριθμούν 73 σημεία, με προθήκες νέων καταστημάτων ενώ επεκτείνεται και στην περιφέρεια, όπως σε Λάρισα, Χαλκίδα κ.α..

Τα νέα καταστήματα My market είναι μεγαλύτερα από ένα μέσο κατάστημα του δικτύου και στοχεύουν στα «μεγάλα καλάθια». Τα My market local είναι μικρότερα και δημιουργήθηκαν για να τοποθετηθούν σε τουριστικές περιοχές. Στόχος είναι να φτάσουν τα 100 φέτος.

Το δίκτυο Metro Cash & Carry, που αριθμεί 50 καταστήματα, απευθύνεται σε πελάτες horeca και αναπτύσσεται και μέσω dark stores ενώ μέσα στο 2027 υπάρχουν πλάνα να προστεθεί και νέο κατάστημα Cash & Carry στο δίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι το 2020 το Metro Cash & Carry άνοιξε στην Κύπρο, όπου προστέθηκε ένα ακόμη κατάστημα φέτος. Η επένδυση στο νησί από τη ΜΕΤRΟ ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ συνολικά.

50 χρόνια παρουσίας στην αγορά

Η METRO συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια στην αγορά. Η ιδέα για την σημερινή δραστηριότητα ανήκει στην προηγούμενη γενιά της οικογένειας Παντελιάδη, γονείς του σημερινού επικεφαλής του ομίλου, που αποφάσισαν να ιδρύσουν την εταιρεία ενώ ήταν φοιτητές στη Βιέννη, πριν 65 χρόνια.

Όταν ήρθαν στην Ελλάδα, ίδρυσαν την εταιρεία συνενώνοντας 5 μπακάλικα της εποχής. Μετά άνοιξαν 5 μικρά καταστήματα και ταυτόχρονα άνοιξαν και το πρώτο cash & carry που απευθύνεται στους επαγγελματίες. «Τότε είχαμε όλες τις προϋποθέσεις να αποτύχουμε», λέει χαρακτηριστικά ο Αριστοτέλης Παντελιάδης επιθυμώντας να αναδείξει την ανθεκτικότητα της οικογενειακής επιχείρησης που άντεξε στον ανταγωνισμό έχοντας απέναντί της τότε ισχυρούς παίκτες, με τεχνογνωσία και κεφάλαια, όπως ΑΒ Βασιλόπουλος, Μαρινόπουλος, Carrefour κ.α.. Σύμφωνα με τον ίδιο η οικογενειακή επιχείρηση «επιβίωσε» μένοντας πιστή στη σταθερότητα, στις αρχές των ιδρυτών, στην συστηματική δουλειά και στην πορεία με μετρημένα βήματα.