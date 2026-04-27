Θεοδωρικάκος: Τέλος στις καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών και στα ψιλά γράμματα βάζει το νομοσχέδιο του ΥΠΑΝ

Στις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο θα κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Μάιο και στη συνέχεια θα ψηφιστεί στη Βουλή, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ertnews.

Ο κ. Θεοδωρικάκος εξήγησε ότι το νομοσχέδιο αφορά προσαρμογή της Ελλάδας σε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές που αφορούν δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

«Βάζουμε τέλος στα ψιλά γράμματα που δεν διαβάζεις ποιες είναι οι προϋποθέσεις, αλλά και σε εκβιαστικές πρακτικές», τόνισε και πρόσθεσε ότι θα μπει πλαφόν στο πόσο μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνει ο δανειολήπτης, με το ποσοστό να κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε. Εξήγησε ότι το ποσοστό δεν είναι αυθαίρετο, καθώς είναι ο μέρος όρος που ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Ένα άλλο μέτρο, σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο είναι ότι μπορεί να αναιρεθεί ένα δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη στιγμή που θα συναφθεί.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη σχέση ανάμεσα στον πολίτη και την τράπεζα, όπως είπε ο υπουργός.

Για το ταξίδι του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα και τις συμφωνίες που υπεγράφησαν ανάμεσα στις δύο χώρες, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε μεταξύ άλλων την αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της δημόσιας πολιτικής στην πυρηνική ενέργεια.

Μίλησε επίσης για τα τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου – Μεταποίηση, Μεγάλες Επενδύσεις, Παραμεθόριες Περιοχές – με στήριξη 450 εκατ. ευρώ, αλλά και στα έξι καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου του 2022 που από αύριο (28.4.2026) οι επενδυτές θα μπορούν να καταθέσουν τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου για να αρχίσουν να παίρνουν τα χρήματά τους.

«Πληρώνονται κανονικά όσοι προχωρήσουν τις επενδύσεις τους, αυτό είναι το μήνυμα. Επίσης, έχουμε ήδη πάρει πίσω 120 εκατ. ευρώ από επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ από παλαιότερους Αναπτυξιακούς Νόμους και αυτοί οι επενδυτές δεν μπορούν να συμμετάσχουν ξανά σε κάποιο καθεστώς. Αποτελεί απαίτηση της κοινωνίας για να υπάρχει στοιχειώδης ισονομία και δικαιοσύνη. Δεν είναι λόγια, αλλά γίνονται πράξεις», υπογράμμισε.

Όσον αφορά στα τρόφιμα, ανέφερε πως με βάση τα ισχύοντα δεδομένα θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο του πλαφόν και μετά τις 30 Ιουνίου.