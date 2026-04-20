Τα «ψιλά γράμματα» στο μικροσκόπιο: Ποιοι είναι οι 31 καταχρηστικοί όροι και τι ελέγχει η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή

Εντατικοποιεί τους ελέγχους στους καταχρηστικούς όρους των συμβάσεων, αυτά που λέμε «ψιλά γράμματα», η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Μετά την περίπτωση της Τράπεζας Ηπείρου στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 140.000 ευρώ κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας από την Ανεξάρτητη Αρχή, στο μικροσκόπιο των ελέγχων έχουν μπει και άλλες περιπτώσεις καταχρηστικών όρων, από μονομερείς αυξήσεις ασφαλίστρων, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, μέχρι κλιμακούμενες χρεώσεις για δάνεια ανάλογα με το ύψος τους.

Αυτοί είναι μερικοί από τους 31 συνολικά καταχρηστικούς όρους στις συμβάσεις που συνάπτουν οι καταναλωτές με τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείς και άλλους προμηθευτές.

Όπως εξηγεί στο Newsit η Δέσποινα Τσαγγάρη, διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, είναι δύσκολο να στοιχειοθετηθεί καταχρηστικότητα ενός όρου.

Υπενθυμίζει ότι κατόπιν προσφυγών μια σειρά γενικών όρων που έχουν κριθεί καταχρηστικοί έχουν απαγορευτεί όπως όρος που προβλέπει είσπραξη εξόδων χρηματοδότησης, προέγκρισης δανείου ή εξέτασης αιτήματος δανείου, κλιμακούμενων χρεώσεων ανάλογα με το ποσό του δανείου, όρος που προβλέπει την επιβολή προμήθειας ή εξόδων φακέλου κ.ο.κ..

Το ΥΠΑΝ παρεμβαίνει είτε κατόπιν καταγγελίας είτε με αυτεπάγγελτο έλεγχο, όπως συνέβη πρόσφατα στην περίπτωση της Τράπεζας Ηπείρου όπου διαπιστώθηκε χρέωση κλιμακούμενων εξόδων. Η τράπεζα με βάση το ισχύον τιμολόγιό της εμφανίστηκε να εφαρμόζει κλιμακούμενα έξοδα και προμήθειες για τη χορήγηση δανείων, τα οποία εξαρτώνται από το είδος και το ποσό της χρηματοδότησης. Οπότε τιμωρήθηκε με πρόστιμο 140.000 ευρώ. Βέβαια απάντησε στην ανακοίνωση του ΥΠΑΝ ότι ο όρος που κρίθηκε καταχρηστικός εφαρμόστηκε εκ παραδρομής σε ελάχιστο αριθμό στεγαστικών δάνειων που είχαν χορηγηθεί την περίοδο 2008-2012 και έχει καταργηθεί.

Η Δέσποινα Τσαγγάρη τονίζει στο NewsIt ότι είναι στο ραντάρ της Αρχής και άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Εκτός από τις τράπεζες ελέγχονται και ασφαλιστικές εταιρείες, σε συνδυασμό με τα ιδιωτικά νοσοκομεία, επιδίωξη που θα επιταχυνθεί με την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής που σήμερα αριθμεί περί τα 85-90 άτομα προσωπικό.

Τι προβλέπει ο νόμος

Οι καταχρηστικοί όροι στις συμβάσεις περιγράφονται στο άρθρο 2 του νόμου 2251/94. Διατυπώνονται γραπτώς στην ελληνική γλώσσα, κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο και και είναι ιδίως οι όροι που: