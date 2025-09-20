Τι σημαίνει για την Ελλάδα η διατήρηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Moody’s

Στην επενδυτική βαθμίδα Baa3 με σταθερή προοπτική, διατήρησε την Ελλάδα χθες (19.9.2025), ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Η απόφαση της Moody’s (του τελευταίου, και πιο «δύσκολου», από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης που έδωσε την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα) στηρίζει την ζήτηση των ελληνικών ομολόγων στις αγορές προσφέροντας αναγκαία σταθερότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Moody’s διατήρησε την αξιολόγηση της Ελλάδας στο Baa3 με σταθερό outlook, επικαλούμενη το συνεπές μεταρρυθμιστικό ιστορικό των τελευταίων ετών. Κατά τον οίκο, οι παρεμβάσεις αυτές βελτίωσαν αισθητά τους θεσμούς και τον τρόπο διακυβέρνησης, ενίσχυσαν το επενδυτικό περιβάλλον και συνέβαλαν σε πιο υγιή εικόνα του τραπεζικού συστήματος.

Παρότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ υποχωρεί σημαντικά, εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ως αντιστάθμισμα, το προφίλ του δημόσιου χρέους θεωρείται ευνοϊκό και το ταμειακό απόθεμα ισχυρό, γεγονός που περιορίζει τους σχετικούς κινδύνους.

Η οικονομία εμφανίζει υψηλή απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων, που μαζί με τις ιδιωτικές επενδύσεις στηρίζουν την αναπτυξιακή προοπτική των επόμενων ετών. Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων εκτιμάται ότι θα αυξήσει τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης, μερικώς αντισταθμίζοντας τις πιέσεις από το δυσμενές δημογραφικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και στην πράξη μια υποβάθμιση από τους Αμερικανούς ξανά κάτω από την επενδυτική βαθμίδα δεν θα άλλαζε συνολικά το καθεστώς των ελληνικών ομολόγων στην ΕΚΤ, γιατί το ευρωσύστημα λαμβάνει υπόψη την καλύτερη διαθέσιμη αξιολόγηση, ο αρνητικός «χρησμός» της Moody’s θα επέφερε αλλαγή στάσης των επενδυτών που την «ακολουθούν» στις αγορές, αυξάνοντας -έστω και πρόσκαιρα- τις αποδόσεις των ελληνικών τίτλων, ενώ θα «άνοιγε» όλα τα ενδεχόμενα και για τις επόμενες αξιολογήσεις από τους υπόλοιπους οίκους.

Η υπερπήδηση ενός τέτοιου πιθανού σκοπέλου επιτρέπει στην ελληνική οικονομία θα συνεχίσει ανεμπόδιστα το πρόγραμμα δανεισμού της και την διαχείριση της ρευστότητας της, χωρίς ιδιαίτερες αναταράξεις, καθώς μειώνεται η αβεβαιότητα. Όταν η βαθμίδα και η προοπτική δεν αλλάζουν συχνά, το «ασφάλιστρο κινδύνου» μιας χώρας μένει πιο χαμηλό και προβλέψιμο οδηγώντας σε ομαλότητα στον δανεισμό του Δημοσίου και λιγότερες διακυμάνσεις στις αποδόσεις των ομολόγων.

Τώρα όλα τα μάτια είναι στραμμένα στις επόμενες αξιολογήσεις, στις 17 Οκτωβρίου από την S&P, στις 7 Νοεμβρίου από την Scope και στις 14 Νοεμβρίου από την Fitch. Είχε προηγηθεί πριν από δύο εβδομάδες, η επιβεβαίωση της αξιολόγησης της Ελλάδας από την DBRS στο BBB με σταθερή τάση.

Υπενθυμίζεται πως στις 14 Μαρτίου η Moody’s ανέβασε την Ελλάδα σε Baa3, επικαλούμενη ταχύτερη του αναμενομένου βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της οικονομίας απέναντι σε μελλοντικά σοκ και σταθερό πολιτικό πλαίσιο.