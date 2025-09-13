Το «αγκάθι» της ακρίβειας: «Ανθίζουν» οι τζίροι του λιανεμπορίου τροφίμων – Τι λένε για το πακέτο της ΔΕΘ καταναλωτές και επαγγελματίες

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις καθημερινές συζητήσεις των πολιτών έχει το φλέγον ζήτημα της ακρίβειας, ενώ η γενική αίσθηση είναι πως το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ δεν το αγγίζει παρά επιδερμικά.

Και αυτό διότι παρά το γεγονός πως η φετινή ΔΕΘ ήταν «αφιερωμένη» στην ενίσχυση του εισοδήματος της μεσαίας τάξης, οικογένειες και νέους, δεν συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις που απαντούν συγκεκριμένα στο φαινόμενο της ακρίβειας, που είναι και το νούμερο ένα «αγκάθι» για τα ελληνικά νοικοκυριά σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, την ίδια στιγμή που οι καθημερινές αγορές γίνονται ολοένα πιο δύσκολες, τα σούπερ μάρκετ και οι αλυσίδες τροφίμων γνωρίζουν ημέρες μεγάλης άνθησης.

Έτσι, στο οκτάμηνο 2025, το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων «έτρεξε» σε άλλους ρυθμούς. Με τζίρο που έφτασε περίπου τα 10,4 δισ. ευρώ ως τα τέλη Αυγούστου και με επιπλέον 757 εκατ. ευρώ κέρδη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της NielsenIQ, οι αλυσίδες επωφελήθηκαν από την ανθεκτικότητα της ζήτησης -παρά τις υψηλές τιμές- και μάλιστα εκεί όπου «πονάει» περισσότερο ο οικογενειακός προϋπολογισμός: στα τρόφιμα–ποτά και στα φρέσκα προϊόντα. Μαζί αυτές οι δύο κατηγορίες στήριξαν σχεδόν όλη την άνοδο.

Την ίδια στιγμή, παρά το γεγονός ότι τρόφιμα και φρέσκα προϊόντα γεμίζουν τα ταμεία των σούπερ μάρκετ, στη γεωργία, οι τιμές παραγωγού στο β’ τρίμηνο στην Ελλάδα σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, μειώθηκαν, έστω και οριακά. Αυτή όμως η μείωση δεν έχει (ακόμα) αντανακλαστεί στο ράφι. Μία αιτία θα μπορούσε να είναι η χρονική υστέρηση στη μεταβολή των τιμών «από το χωράφι στο ράφι». Ωστόσο, επενεργούν και άλλοι παράγοντες, όπως η δομή της αγοράς (ισχυροί μεσάζοντες και συγκέντρωση σε λίγες μεγάλες αλυσίδες) που περιορίζει τον ανταγωνισμό και καθυστερεί τη μετακύλιση τυχόν μειώσεων από την παραγωγή στο ράφι, πρακτικές όπως η συρρίκνωση συσκευασιών κλπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ας σημειωθεί πως παρότι οι προσφορές περιορίστηκαν αισθητά φέτος, οι πωλήσεις στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων συνέχισαν να ανεβαίνουν. Ο όγκος κινήθηκε θετικά και η μέση τιμή πιο ήπια ανοδικά – ένδειξη ότι ο καταναλωτής δεν σταμάτησε να ψωνίζει, αλλά πως αισθάνεται πιέσεις στις αγοραστικές του συνήθειες.

Ο «παλμός» της κοινής γνώμης και των επαγγελματιών

Σε αυτή τη σκηνή, οι πολίτες δεν δείχνουν να πείθονται ότι τα πρόσφατα μέτρα αλλάζουν την ουσία. Σε γκάλοπ της Interview, το 77% δηλώνει καθόλου ή λίγο ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και πρώτο πρόβλημα αναφέρει το σούπερ μάρκετ (37%), ακολουθούν οι λογαριασμοί ενέργειας (31%). Στην Αττική, έρευνα της MRB για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο δείχνει ότι το 59,8% αξιολογεί αρνητικά τα μέτρα, ενώ δύο στους τρεις λένε πως το εισόδημα «τελειώνει» πριν τον μήνα: για το 66% φτάνει μέχρι την τρίτη εβδομάδα, ενώ το 32,2% δηλώνει ότι επαρκεί μόλις για τις δύο πρώτες εβδομάδες.

Στο ίδιο πνεύμα και ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών, ενώ κρίνει κατ’ αρχήν θετικά τα φορολογικά μέτρα, καταγράφει μια σειρά από επισημάνσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι και η απουσία παρεμβάσεων κατά της ακρίβειας. Χαρακτηριστικά, ο ΛΣΑ αναφέρει τα μέτρα της ΔΕΘ «ουδόλως χτυπούν την ακρίβεια στην πηγή της», διερωτώμενος «πώς θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί η υπογεννητικότητα αν δεν αντιμετωπιστεί πρώτα η ακρίβεια;»…

Οι λογιστές στην ανακοίνωσή τους επαναφέρουν μία πάγια πρόταση η οποία συζητήθηκε έντονα και στο διάστημα που προηγήθηκε προ της ΔΕΘ. «Πιθανόν όλα τα ανακοινωθέντα μέτρα να καλύπτονταν από μία μόνο αλλαγή: Την τιμαριθμοποίηση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, ώστε να αντιμετωπιστεί με δικαιοσύνη και ισονομία μέσω αυτής ο πληθωρισμός και η ακρίβεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση.