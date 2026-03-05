Το «ισχυρό ευρώ» διολισθαίνει έναντι του δολαρίου καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) πρέπει να προετοιμαστεί για ένα ισχυρότερο ευρώ, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πιερ Βουνς μιλώντας για τον ρόλο του ενιαίου νομίσματος στο νέο περιβάλλον, με την ένταση στη Μέση Ανατολή να προκαλεί πιέσεις έναντι του δολαρίου.

«Αν θέλουμε έναν σημαντικότερο ρόλο για το ευρώ, ίσως έχουμε μια περαιτέρω ανατίμηση», δήλωσε ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας του Βελγίου και μέλος της διοίκησης της ΕΚΤ σε συνέντευξή του στις Βρυξέλλες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ας σημειωθεί ότι το χαμηλότερο κόστος δανεισμού και η νομισματική σταθερότητα συντηρούν τις προσδοκίες για ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, ωστόσο για να λειτουργήσει ως αποθεματικό νόμισμα το ευρώ πρέπει να επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητά του. Η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο κινείται στα 1,16 δολάρια, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 16 Ιανουαρίου (πτώση 0,2% ενώ σε ετήσια βάση σημειώνει άνοδο 7,71%). Υποχωρεί δε από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν (η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου ήταν στο 1,18) καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, παράλληλα με τους αυξανόμενους κινδύνους πληθωρισμού και την προοπτική μιας πιο επιθετικής στάσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πρόσφατα το ευρώ έφτασε και τα 1,20 δολάρια, για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια, μια εξέλιξη που απειλεί το εξαγωγικό μοντέλο μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών, όπως της Γερμανία.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, σύμφωνα με το Bloombergt, επιδιώκουν να αντιστρέψουν τις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο παγκόσμιο εμπόριο και στους αμερικανικούς θεσμούς, σε όφελος για το ευρώ επιτρέποντας στο μπλοκ να απολαμβάνει ορισμένα από τα προνόμια που ίσχυαν για το δολάριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάποιοι ωστόσο, ανησυχούν ότι αυτό θα μπορούσε να βλάψει τους εξαγωγείς και την οικονομία. Η Γαλλία προέτρεψε για αξιολόγηση των κινδύνων κατά τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της περιοχής τον περασμένο μήνα. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προσπάθησε να υποβαθμίσει τις ανησυχίες.

Ο Βουνς πάντως δεν φάνηκε ανήσυχος από το τελευταίο ράλι. Εκτός από το γεγονός ότι έχει πλησιάσει τα 1,60 δολάρια στο παρελθόν, τόνισε ότι «πρέπει να εξετάσουμε την σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ, όχι μόνο σε σχέση με τις ΗΠΑ, αλλά και σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο».

Σε άλλη συνέντευξη, στην οποία αναφέρεται το Bloomberg, στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter την Πέμπτη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, τόνισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει αλλάξει την κατάσταση της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

«Ίσως θυμάστε ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, υπήρχαν ανησυχίες για ένα δολάριο που ήταν πολύ αδύναμο και ένα ευρώ που ήταν πολύ ισχυρό», δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής κεντρικής τράπεζας. «Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη ανησυχία έχει τουλάχιστον παραμεριστεί, καθώς το δολάριο έχει ενισχυθεί, ανακτώντας τον τίτλο του ασφαλούς καταφυγίου».

Συζητώντας για τα επιτόκια, τα οποία έχουν παραμείνει αμετάβλητα από τον περασμένο Ιούνιο, ο Βουνς δήλωσε ότι δεν θέλει να «στοιχηματίσει» για το τι θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια αλλαγή σύντομα. Επανέλαβε ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε πώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει την οικονομία και τη νομισματική πολιτική.

Παρόλα αυτά, «πιθανώς θα συμβάλει σε υψηλότερες τιμές ενέργειας», είπε. «Οπότε, αν μη τι άλλο, ίσως πρέπει να αναρωτηθούμε: Τι κάνουμε αν ο πληθωρισμός αυξηθεί ξανά;».

Ο Βουνς προειδοποίησε ότι «αυτό που είναι πιο σημαντικό από την κοινή χρηματοδότηση είναι να ενοποιήσουμε την αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη και φυσικά, βλέπουμε ότι είναι δύσκολο… αν μπορούμε να βρούμε πολιτικά διευθετήσεις έτσι ώστε τουλάχιστον ένα μέρος της χρηματοδότησης να είναι ευρωπαϊκό, γιατί όχι;»