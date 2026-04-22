Τα 8 μέτρα στήριξης για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, αγρότες και χρεωμένους οφειλέτες – Δείτε παραδείγματα

Το νέο πακέτο μέτρων, ύψους 500 εκατ. ευρώ, που στοχεύει στην ανακούφιση από την κρίση οικογενειών με παιδιά, ενοικιαστών, συνταξιούχων, αγροτών αλλά και υπερχρεωμένων οφειλετών με παλιά χρέη ανέλυσε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Η εξειδίκευση των μέτρων από τον Κυριάκο Πιερρακάκη, έγινε σε συνέχεια των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά την παρουσίασή του έδωσε έμφαση στις επιδόσεις της οικονομίας, λίγο μετά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που επιβεβαιώνουν την υπέρβαση του στόχου πλεονάσματος, το οποίο διαμορφώθηκε σε 4,9% του ΑΕΠ ή 12,1 δισ. ευρώ. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης μόλις 10% επιπλέον πλεόνασμα έρχεται από έμμεσους φόρους τονίζοντας μεταξύ άλλων το ειδικό βάρος των παρεμβάσεων για την πάταξη της φοροδιαφυγής, με μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα να έρχεται στην επιφάνεια πλέον. Αυτή η εξέλιξη δημιούργησε δημοσιονομικό χώρο για νέες παρεμβάσεις.

Η νέα δέσμη μέτρων έρχεται σε συνέχεια του πρώτου πακέτου μέτρων που (είναι σε ισχύ) από τον Μάρτιο, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή ύψους 300 εκατ. ευρώ με επίκεντρο επιδότηση ντίζελ στην αντλία, στήριξη ακτοπλοϊκών εταιρειών για να φρενάρουν τυχόν αυξήσεις εισιτηρίων κ.ο.κ..

Αναφορικά με το νέο πακέτο 500 εκατ. ευρώ -που αθροίζει μέσα στο 2026 συνολικές παρεμβάσεις ύψους 800 εκατ. ευρώ- εστιάζει σε μέτρα που βασίζονται στο τρίπτυχο: στοχευμένα, παραμετροποιημένα και προσωρινά μέτρα, όπως τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης σημειώνοντας ότι αυτό είναι το τρίπτυχο κατευθύνσεων που επιβάλλεται και από την ΕΕ.

Οπότε, σε μεγάλο βαθμό τα μέτρα είναι στοχευμένα στην στήριξη των οικογενειών και των πιο ευάλωτων πολιτών, στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και για στην ανάγκη να δοθεί μια βαθιά ανάσα στην αγορά.

Μέτρα για την ενεργειακή κρίση

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε επεκτείνεται η επιδότηση στο Diesel για τον μήνα Μάϊο, με συνολικό ύψος 20 λεπτά (16 λεπτά συν ΦΠΑ) και δημοσιονομικό κόστος 55 εκατ. ευρώ. Επεκτείνεται η επιδότηση στα λιπάσματα, ήτοι 15% επί της αξίας των τιμολογίων που αγοράζονται την περίοδο από Ιούνιο έως και Αύγουστο, μέτρο με δημοσιονομικό κόστος 23 εκατ. ευρώ (ή 41 εκατ. ευρώ συνολικά από τότε που εφαρμόστηκε το μέτρο, τον Μάρτιο). Αυξάνεται η οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο από τα 250 σε 300 ευρώ καθαρά σε μόνιμη βάση και διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια επιστροφής ενοικίου ώστε να καλύπτεται το 86% των ενοικιαστών Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί.

«Ακούσαμε το αίτημα πολιτών και επιχειρήσεων για οφειλές που συσσωρεύτηκαν σε άλλες συνθήκες, μεταξύ των οποίων πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά που ένιωθαν εγκλωβισμένοι», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης αναγνωρίζοντας την ευθύνη της κυβέρνησης να δημιουργήσει σε αυτές τις περιπτώσεις χώρο επανεκκίνησης.

Αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους

Για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους προωθείται ειδικό πλαίσιο, όπως είχε προαναγγείλει σχετικό δημοσίευμα του newsit:

1. Άρση της κατάσχεσης Τραπεζικού Λογαριασμού με:

Εξόφληση τουλάχιστον 25% της βασικής οφειλής

Ρύθμιση ή τακτοποίηση των υπόλοιπων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση

Η δυνατότητα δίνεται μία φορά (άπαξ)

2. Διεύρυνση Εξωδικαστικού Μηχανισμού με:

Κατώφλι ένταξης από 10.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ

Οφειλέτες με χρέη 5.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ και

Περίπου 300.000 πολίτες & επιχειρήσεις

3. Δυνατότητα ρύθμισης έως 72 δόσεις για οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος 2023Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31/12/2023 και δεν βρίσκονται σε ρύθμιση στις 21/04/2026. Προϋπόθεση είναι η εξόφληση ή ρύθμιση νεότερων οφειλών (μετά το 2023) μέσω της πάγιας ρύθμισης με επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση 30 ευρώ.

Τα παραπάνω, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αποτελούν παρεμβάσεις που απευθύνονται σε 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα 284 χιλ. επιχειρήσεις, με σύνολο οφειλών: 95,3 δισ. ευρώ (περίπου 90% των αρρύθμιστων).

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι οι πολιτικές αυτές δεν απευθύνονται σε στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Που μπαίνει ο πήχης για ανάπτυξη

Τέλος, στο πλαίσιο της παρουσίασης ανακοινώθηκαν οι νέοι, αναθεωρημένοι στόχοι για την οικονομία. Αν και ο στόχος ανάπτυξης του 2026 υποβαθμίστηκε από την κυβέρνηση από το 2,4% σε 2%, για το 2027 αναβαθμίζεται ο στόχος ανάπτυξης από το 1,7% σε 2%.Αντίστοιχα ο πληθωρισμός αναθεωρείται από 2,2% σε 3,2% φέτος και την επόμενη χρονιά από 2,2% σε 2,4%. Αναφορικά με το πλεόνασμα από 4,9% τοπ 2025 τοποθετείται στο 3,2% για το 2026 και το 2027.

Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη που ενσωματώνεται στις νέες προβλέψεις της κυβέρνησης για την τιμή του πετρελαίου είναι 89 δολάρια το Βrent (την ίδια πρόβλεψη ενσωματώνει στις προβλέψεις της και η Eurostat).