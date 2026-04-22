Με βασικό μήνυμα πως «η κυβέρνηση επιστρέφει το πλεόνασμα στην κοινωνία» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα (22.4.2026) το νέο πακέτο μέτρων στήριξης φιλοδοξώντας να αποτελέσει ανάχωμα στην κρίση, ενώ αυτή την ώρα στο υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) γίνεται η εξειδίκευση των παρεμβάσεων στην οποία παρίστανται ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας και η Γενική Γραμματέας χρηματιπιστωτικού τομέα και διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, Θεώνη Αλαμπάση. Η υπέρβαση του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος το 2025 η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα από την ΕΛΣΤΑΤ, επιτρέπει πρόσθετη στήριξη σε σχέση με όσα προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2026, κατά 800 εκατ. ευρώ συνολικά, από τα οποία 300 εκατ. ευρώ είχαν ήδη ανακοινωθεί στην πρώτη φάση των μέτρων και 500 εκατ. ευρώ τώρα.
Eπίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί, 300 ευρώ στους συνταξιούχους, επιστροφή ενοικίου για περισσότερους ενοικιαστές και νέες ευκαιρίες για οφειλέτες – Όλα τα μέτρα στήριξης
Στη ρύθμιση οφειλών των 72 δόσεων για χρέη μέχρι τις 31.12.2023, θα μπορεί να ενταχθεί και όποιος έχει απωλέσει τις πάγιες ρυθμίσεις για χρέη από το 2024 και μετά και δεν μπορεί να τα επανεντάξει σε πάγιες ρυθμίσεις
Το ποσό προκύπτει μετά και από τον υπολογισμό των αμυντικών δαπανών
Από τον Ιούνιο θα είναι έτοιμη
«Για να είμαστε νοικοκύρηδες ένα κομμάτι έπρεπε να το κρατήσουμε» τονίζει απαντώντας σε ερώτηση ο υπουργός. «Οφείλουμε να δούμε την εξέλιξη των γεγονότων και να παρέμβουμε«, πρόσθεσε.
Πλέον αποτελεσματική η νέα παρέμβαση στο ιδιωτικό χρέος γιατί δίνει οριστική δυνατότητα διευθέτησης για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
Το ΑΕΠ τοποθετείται στα 248,4 δισ. ευρώ το 2025, στα 261,3 δισ. ευρώ το 2026 και στα 272,8 δισ. ευρώ το 2027. Για το χρέος, η νέα πρόβλεψη το φέρνει στο 146,1% του ΑΕΠ το 2025, στο 136,8% το 2026 και στο 130,3% το 2027.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα προβλέπεται στο 4,9% του ΑΕΠ το 2025, στο 3,2% το 2026 και στο 3,2% το 2027.
Αναμένεται στο 2,5% το 2025, στο 3,2% το 2026 και στο 2,4% το 2027.
Οι νέες μακροοικονομικές προβλέψεις:
Για την ανάπτυξη, το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,1% το 2025, 2% το 2026 και 2,0% το 2027.
Προβλέπεται έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά τέκνο στα τέλη Ιουνίου. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται στα 240 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι σε 975.000 νοικοκυριά. Τα όρια οικογενειακού εισοδήματος κλιμακώνονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού και τον αριθμό των παιδιών.
Για άγαμο χωρίς τέκνα το όριο ανεβαίνει από 20.000 σε 25.000 ευρώ. Για έγγαμο το όριο ανεβαίνει από 28.000 ευρώ συν 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο, σε 35.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για μονογονεϊκή οικογένεια το όριο ανεβαίνει από 31.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο, σε 39.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Το κόστος εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ και το μέτρο δίνει πρόσβαση σε επιπλέον 70.000 ενοικιαστές, με το σύνολο να φθάνει περίπου το 1 εκατομμύριο.
Ο υφυπουργός αναφέρεται στη επέκταση της επιδότησης στο diesel και για τον Μάιο. Η επιδότηση παραμένει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Το δημοσιονομικό κόστος αποτιμάται σε 55 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι οχημάτων diesel.
Δεύτερο μέτρο είναι η επέκταση της επιδότησης στα λιπάσματα. Η επιδότηση 15% παρατείνεται έως και τον Αύγουστο. Το πρόσθετο κόστος υπολογίζεται σε 23 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι είναι 250.000 αγρότες.
Ο κ. Κώτσηρας απαριθμεί τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος:
1. Δυνατότητα άρσης κατάσχεσης λογαριασμού τραπέζης.
2. Δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για 300.000 πολίτες, ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ
3. Δυνατότητα ρύθμισης παλαιών αρρύθμιστων οφειλών σε ρύθμιση έως 72 δόσεων.
Κάλυψη για το 80% των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το μέτρο αγγίζει 1 εκατ. νοικοκυριά με 3,3 εκατ. μέλη
Αν και ο στόχος ανάπτυξης του 2026 υποβαθμίζεται από το 2,4% σε 2%, για το 2027 υπάρχει αναβάθμιση από το 1,7% σε 2%
Στόχος είναι η στήριξη του εισοδήματος, η ελάφρυνση του κόστους ζωής και η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, αναφέρει ο κ. Πιερρακάκης
Αυτή είναι η περίμετρος των μέτρων που ορίζει η Κομισιόν:
Ορατό ολοένα περισσότερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας, τονίζει
Σήμερα επιστρέφουμε περίπου 500 εκατ. ευρώ πίσω στην κοινωνία, αναφέρει ο υπουργός
Τον λόγο έχει ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης σε 5 πληθυσμιακές ομάδες που ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ανακοίνωση πως η Ελλάδα είχε πρωτογενές πλεόνασμα 12,1 δισ. ευρώ το 2025
