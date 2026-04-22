Eπίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί, 300 ευρώ στους συνταξιούχους, επιστροφή ενοικίου για περισσότερους ενοικιαστές και νέες ευκαιρίες για οφειλέτες – Όλα τα μέτρα στήριξης

Πρόσθετη στήριξη 500 εκατ. ευρώ τώρα σε όσους πλήττονται περισσότερο από την κρίση
Κώστας Αποστολόπουλος

Με βασικό μήνυμα πως «η κυβέρνηση επιστρέφει το πλεόνασμα στην κοινωνία» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα (22.4.2026) το νέο πακέτο μέτρων στήριξης φιλοδοξώντας να αποτελέσει ανάχωμα στην κρίση, ενώ αυτή την ώρα στο υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) γίνεται η εξειδίκευση των παρεμβάσεων στην οποία παρίστανται ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας και η Γενική Γραμματέας χρηματιπιστωτικού τομέα και διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, Θεώνη Αλαμπάση. Η υπέρβαση του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος το 2025 η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα από την ΕΛΣΤΑΤ, επιτρέπει πρόσθετη στήριξη σε σχέση με όσα προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2026, κατά 800 εκατ. ευρώ συνολικά, από τα οποία 300 εκατ. ευρώ είχαν ήδη ανακοινωθεί στην πρώτη φάση των μέτρων και 500 εκατ. ευρώ τώρα.

15:34 | 22.04.2026
15:34 | 22.04.2026
15:34 | 22.04.2026
15:32 | 22.04.2026
Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου
15:26 | 22.04.2026
Απάντηση του κ. Κώτσηρα σε ερώτηση

Στη ρύθμιση οφειλών των 72 δόσεων για χρέη μέχρι τις 31.12.2023, θα μπορεί να ενταχθεί και όποιος έχει απωλέσει τις πάγιες ρυθμίσεις για χρέη από το 2024 και μετά και δεν μπορεί να τα επανεντάξει σε πάγιες ρυθμίσεις

15:23 | 22.04.2026
1 δισ. επιπλέον χώρος το 2027

Το ποσό προκύπτει μετά και από τον υπολογισμό των αμυντικών δαπανών

15:14 | 22.04.2026
Έρχεται νομοσχέδιο για τη ρύθμιση οφειλών

Από τον Ιούνιο θα είναι έτοιμη

15:12 | 22.04.2026
Επιπλέον δημοσιονομικός χώρος 200 εκατ. για φέτος

«Για να είμαστε νοικοκύρηδες ένα κομμάτι έπρεπε να το κρατήσουμε» τονίζει απαντώντας σε ερώτηση ο υπουργός. «Οφείλουμε να δούμε την εξέλιξη των γεγονότων και να παρέμβουμε«, πρόσθεσε. 

15:11 | 22.04.2026
Ο λόγος στη Θεώνη Αλαμπάση

Πλέον αποτελεσματική η νέα παρέμβαση στο ιδιωτικό χρέος γιατί δίνει οριστική δυνατότητα διευθέτησης για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

15:09 | 22.04.2026
ΑΕΠ και χρέος

Το ΑΕΠ τοποθετείται στα 248,4 δισ. ευρώ το 2025, στα 261,3 δισ. ευρώ το 2026 και στα 272,8 δισ. ευρώ το 2027. Για το χρέος, η νέα πρόβλεψη το φέρνει στο 146,1% του ΑΕΠ το 2025, στο 136,8% το 2026 και στο 130,3% το 2027. 

15:08 | 22.04.2026
Πρωτογενές πλεόνασμα

Το πρωτογενές αποτέλεσμα προβλέπεται στο 4,9% του ΑΕΠ το 2025, στο 3,2% το 2026 και στο 3,2% το 2027.

15:07 | 22.04.2026
Πληθωρισμός

Αναμένεται στο 2,5% το 2025, στο 3,2% το 2026 και στο 2,4% το 2027. 

15:00 | 22.04.2026
Στις 30 Απριλίου η κατάθεση του Μεσοπρόθεσμου στις Βρυξέλλες

Οι νέες μακροοικονομικές προβλέψεις: 
Για την ανάπτυξη, το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,1% το 2025, 2% το 2026 και 2,0% το 2027. 

14:57 | 22.04.2026
Σημαντική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά

Προβλέπεται έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά τέκνο στα τέλη Ιουνίου. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται στα 240 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι σε 975.000 νοικοκυριά. Τα όρια οικογενειακού εισοδήματος κλιμακώνονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού και τον αριθμό των παιδιών. 

14:56 | 22.04.2026
Αύξηση των εισοδηματικών ορίων για την επιστροφή ενοικίου

Για άγαμο χωρίς τέκνα το όριο ανεβαίνει από 20.000 σε 25.000 ευρώ. Για έγγαμο το όριο ανεβαίνει από 28.000 ευρώ συν 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο, σε 35.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για μονογονεϊκή οικογένεια το όριο ανεβαίνει από 31.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο, σε 39.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Το κόστος εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ και το μέτρο δίνει πρόσβαση σε επιπλέον 70.000 ενοικιαστές, με το σύνολο να φθάνει περίπου το 1 εκατομμύριο.

14:53 | 22.04.2026
Για τα 2 δημοσιονομικά μέτρα τοποθετείται ο Θάνος Πετραλιάς

Ο υφυπουργός αναφέρεται στη επέκταση της επιδότησης στο diesel και για τον Μάιο. Η επιδότηση παραμένει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Το δημοσιονομικό κόστος αποτιμάται σε 55 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι οχημάτων diesel. 
Δεύτερο μέτρο είναι η επέκταση της επιδότησης στα λιπάσματα. Η επιδότηση 15% παρατείνεται έως και τον Αύγουστο. Το πρόσθετο κόστος υπολογίζεται σε 23 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι είναι 250.000 αγρότες. 

14:46 | 22.04.2026
Τον λόγο έχει ο υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας

Ο κ. Κώτσηρας απαριθμεί τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος:

1. Δυνατότητα άρσης κατάσχεσης λογαριασμού τραπέζης.
2. Δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για 300.000 πολίτες, ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ
3. Δυνατότητα ρύθμισης παλαιών αρρύθμιστων οφειλών σε ρύθμιση έως 72 δόσεων.

14:44 | 22.04.2026
Στήριξη για κάθε παιδί

Κάλυψη για το 80% των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το μέτρο αγγίζει 1 εκατ. νοικοκυριά με 3,3 εκατ. μέλη

14:39 | 22.04.2026
Αναβαθμίζεται ο στόχος ανάπτυξης του 2027

Αν και ο στόχος ανάπτυξης του 2026 υποβαθμίζεται από το 2,4% σε 2%, για το 2027 υπάρχει αναβάθμιση από το 1,7% σε 2%

14:36 | 22.04.2026
Οι τρεις άξονες των 8 νέων μέτρων

Στόχος είναι η στήριξη του εισοδήματος, η ελάφρυνση του κόστους ζωής και η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, αναφέρει ο κ. Πιερρακάκης

14:35 | 22.04.2026
Στοχευμένο μείγμα πολιτικής

Αυτή είναι η περίμετρος των μέτρων που ορίζει η Κομισιόν:

14:34 | 22.04.2026
Αποτέλεσμα ανάπτυξης το πλεόνασμα

Ορατό ολοένα περισσότερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας, τονίζει

14:33 | 22.04.2026
Δεν είναι συγκυριακό το νέο πλεόνασμα

Σήμερα επιστρέφουμε περίπου 500 εκατ. ευρώ πίσω στην κοινωνία, αναφέρει ο υπουργός

14:33 | 22.04.2026
Ξεκίνησε η συνέντευξη Τύπου

Τον λόγο έχει ο Κυριάκος Πιερρακάκης

14:19 | 22.04.2026
Ρύθμιση οφειλών: Δέσμη μέτρων «ανάσα» στην αγορά, για 1,3 εκατ. μικροοφειλέτες και 284.000 επαγγελματίες
Εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ
14:16 | 22.04.2026
Έκτακτο επίδομα παιδιού χωρίς αίτηση: Ενίσχυση στις οικογένειες, 150 ευρώ για κάθε παιδί τον Ιούνιο, εξήγγειλε ο πρωθυπουργός
Η ενίσχυση θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά
14:15 | 22.04.2026
Νέα μέτρα στήριξης για ενοίκια, καύσιμα, επίδομα 300 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους και ρύθμιση οφειλών: Τα 8 μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης
«Είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε χωρίς να διαταράξουμε την οικονομική ισορροπία που με τόσο κόπο κατακτήσαμε» τόνισε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του. Επιβεβαίωση newsit.gr για τη ρύθμιση οφειλών
14:12 | 22.04.2026
Καλησπέρα σας από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης σε 5 πληθυσμιακές ομάδες που ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ανακοίνωση πως η Ελλάδα είχε πρωτογενές πλεόνασμα 12,1 δισ. ευρώ το 2025 

Σήμερα οι ανακοινώσεις για το ύψος του πλεονάσματος του 2025 – Επίδομα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους και παράταση στην επιδότηση για ντίζελ και λιπάσματα
Το ποσοστό της υπεραπόδοσης θα λειτουργήσει ως η επίσημη βάση πάνω στην οποία θα μετρηθεί ο πραγματικός δημοσιονομικός χώρος
