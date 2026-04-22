Eπίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί, 300 ευρώ στους συνταξιούχους, επιστροφή ενοικίου για περισσότερους ενοικιαστές και νέες ευκαιρίες για οφειλέτες – Όλα τα μέτρα στήριξης

Τον λόγο έχει ο υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας

Ο κ. Κώτσηρας απαριθμεί τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος:

1. Δυνατότητα άρσης κατάσχεσης λογαριασμού τραπέζης.

2. Δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για 300.000 πολίτες, ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ

3. Δυνατότητα ρύθμισης παλαιών αρρύθμιστων οφειλών σε ρύθμιση έως 72 δόσεων.