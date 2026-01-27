Τσάφος: Στοχεύουμε στο καλύτερο σχέδιο για να προχωρήσει η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Το βέλτιστο σχέδιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) του ΑΔΜΗΕ, εξετάζει το ΥΠΕΝ όπως τόνισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, σήμερα (27.1.2026) από τη Βουλή.

Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και περιλαμβάνονται στο δεκαετές σχέδιο του ΑΔΜΗΕ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου, η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, καθώς και οι διασυνοριακές διασυνδέσεις με την Ιταλία και την Κύπρο.

«Για να υλοποιήσει ένα τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα ο ΑΔΜΗΕ, πρέπει να έχει κεφαλαιακή επάρκεια. Είναι δεδομένο ότι εμείς θα εξασφαλίσουμε την κεφαλαιακή επάρκεια, έτσι ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει αυτό το πολύ σημαντικό επενδυτικό πλάνο ο ΑΔΜΗΕ», τόνισε ο υφυπουργός, σε ερώτηση που του έγινε αν εξετάζεται η ιδιωτικοποίηση του πλειοψηφικού μεριδίου του ΑΔΜΗΕ, το οποίο μέχρι στιγμής κατέχει το ελληνικό Δημόσιο.

«Ο σχεδιασμός είναι σύνθετος» είπε ο κ. Τσάφος και πρόσθεσε πως, «πρόκειται για εταιρείες που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με μια σύνθετη εταιρική σχέση και μιλάμε για εταιρείες που ένα κομμάτι από αυτές είναι επίσης εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, οπότε, αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς προσπαθούμε να δούμε ποιος ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εξασφαλίσουμε την κεφαλαιακή επάρκεια του ΑΔΜΗΕ, έτσι ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει αυτό το φιλόδοξο πλάνο».

Ενώ κατέληξε λέγοντας ότι: «όταν αυτή η άσκηση προχωρήσει σε ένα σημείο συμπερασμάτων, θα μπορέσουμε και εμείς να κοινοποιήσουμε αυτά τα συμπεράσματα. Όμως είναι σαφές ότι το σημείο εκκίνησης είναι το πολύ φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο που έχει ο ΑΔΜΗΕ και η ανάγκη να έχει όλους τους απαραίτητους πόρους, έτσι ώστε να μπορέσει να το υλοποιήσει προς όφελος της χώρας και των καταναλωτών».