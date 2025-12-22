Μακρο-οικονομία

ΤτΕ: Ανάπτυξη 2,1% για την ελληνική οικονομία έως το 2027 – Στο επίκεντρο οι προκλήσεις

Η Τράπεζα της Ελλάδος
Τριετία σταθερής ανάπτυξης με ρυθμό 2,1% προβλέπεται για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Στην Ενδιάμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την ΤτΕ, εκτιμάται ότι το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί κατά 2,1% το 2025, το 2026 και το 2027, ενώ το 2028 αναμένεται οριακή υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2%. Σε κάθε περίπτωση, οι επιδόσεις αυτές υπερβαίνουν τον μέσο προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης της ευρωζώνης, διατηρώντας την ελληνική οικονομία σε τροχιά πραγματικής σύγκλισης των εισοδημάτων.

Ο πληθωρισμός, βάσει του ΕνΔΤΚ, αναμένεται να συνεχίσει την πορεία αποκλιμάκωσης κατά την περίοδο πρόβλεψης. Για το 2025 προβλέπεται να παραμείνει σχετικά υψηλός στο 2,8%, αντανακλώντας την επιμονή του πληθωρισμού στις υπηρεσίες -κυρίως λόγω των αυξήσεων στις αμοιβές εργασίας και στα ενοίκια, της έντονης τουριστικής ζήτησης και των αυξημένων έμμεσων φόρων στην εστίαση και στη διαμονή- καθώς και τον πληθωρισμό στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα.

Το 2026 ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει αισθητά στο 2,1%, θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητος στο 2,2% το 2027, ενώ το 2028 προβλέπεται μια εφάπαξ άνοδος στο 2,5%, λόγω της ενσωμάτωσης της επίδρασης του διευρυμένου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων στην ενεργειακή συνιστώσα του ΕνΔΤΚ.

Παρά ταύτα η Τράπεζα της Ελλάδος διαβλέπει κινδύνους οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας, οι οποίοι κατά κύριο λόγο συνδέονται με την αβεβαιότητα από τις εύθραυστες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, ο επίμονος πληθωρισμός, ενδεχόμενες μεγαλύτερες μισθολογικές πιέσεις, λόγω της στενότητας στην αγορά εργασίας, πιθανές φυσικές καταστροφές που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, τυχόν χαμηλότερος του αναμενομένου ρυθμός απορρόφησης και αξιοποίησης των κονδυλίων του RRF και βραδύτερη του αναμενομένου υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, με δυσμενείς επιδράσεις στην παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Για το Χρηματοπιστωτικό σύστημα η ΤτΕ εκτιμά ότι η ενισχυμένη ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών δημιουργεί προϋποθέσεις για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και νέες συνεργασίες με τράπεζες του εξωτερικού και με άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) του 2025 επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες, ακόμη και στο δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο, διατηρούν επίπεδα ιδίων κεφαλαίων που υπερβαίνουν τις κανονιστικές απαιτήσεις και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι ισχυρές επιδόσεις του ελληνικού τραπεζικού τομέα αποτυπώνονται στις συνεχείς αναβαθμίσεις του αξιόχρεου των τραπεζών από τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, η ΤτΕ θέτει μεταξύ άλλων το ζήτημα της προσιτής στέγης ζητώντας ταυτόχρονα πρόσθετες παρεμβάσεις προκειμένου να ενιχυθεί η προσφορά. Όπως αναφέρει «μεταξύ άλλων, θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες σε όλα τα στάδια αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας – αδειοδοτήσεις, πολεοδομικά, χρήσεις γης – ώστε να αποδεσμευθούν αδρανή ακίνητα και να διευκολυνθούν ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις σε ανάπτυξη κατοικίας».

Τέλος καθοριστικής σημασίας για την ΤτΕ είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους και η συνέχιση της ταχείας αποκλιμάκωσής του. Η σταθερή συμμόρφωση με το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων – που ανέρχονται περίπου στο 18% του ΑΕΠ – για την πρόωρη αποπληρωμή των διμερών δανείων του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης, μπορεί να ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας στις αγορές. Η ταχύτερη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ μειώνει τις μελλοντικές ανάγκες δημοσιονομικής προσαρμογής, επιτρέπει υψηλότερα όρια δαπανών για ενεργητικές πολιτικές και περιορίζει την έκθεση σε κινδύνους από ενδεχόμενη άνοδο των επιτοκίων.

