ΤτΕ: Αύξηση πάνω από 80 δισ. στις καταθέσεις νοικοκυριών από το 2019 – Σε υψηλό 15ετίας τον Δεκέμβριο

Σε νέο υψηλό 15ετίας, στα 213,2 δισ. ευρώ, «σκαρφάλωσαν» οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων στις ελληνικές τράπεζες τον Δεκέμβριο, καθώς αφενός η καλή πορεία της οικονομίας και αφετέρου η καταβολή του δώρου για τα Χριστούγεννα τόνωσαν τις αποταμιεύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 9,4 δισ. ευρώ το περασμένο έτος. Η «μερίδα του λέοντος» των αποταμιεύσεων, περισσότερα από 154,8 δισ., αναλογεί σε νοικοκυριά, τα οποία είδαν τα υπόλοιπά τους τους να τονώνονται κατά σχεδόν 4,5 δισ. ευρώ μεταξύ του Δεκεμβρίου του 2024 και του αντίστοιχου μήνα του 2025.

Η επίδοση του Δεκεμβρίου είναι η καλύτερη από τον Ιούνιο του 2010 και πρόκειται για τον έβδομο διαδοχικό μήνα που οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ξεπέρασαν τα 200 δισ.

Σημειώνεται πως στις αρχές του 2019 οι ιδιωτικές αποταμιεύσεις στα ελληνικά ιδρύματα ανέρχονταν σε περίπου 132,9 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι μόλις σε μία επταετία οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 80,3 δισ., δηλαδή κατά σχεδόν 60,4%.

Η ανάκαμψη αυτή αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, σημαίνει ότι συνεχίζεται η σταδιακή αποκατάσταση των εκορών που καταγράφηκαν τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης με ναδίρ την περίοδο 2015 – 2017, όταν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων υποχώρησαν ακόμα και στα 119 δισ. ευρώ (Φεβρουάριος 2017).

Πέραν της σημαντικής επίδρασης του δώρου, η άνοδος των καταθέσεων συν έπεσε και με τη μείωση της ανεργίας στο 7,5% τον Δεκέμβριο, όπως προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που σημαίνει ότι περισσότεροι πολίτες είχαν τακτικό εισόδημα και ήταν σε θέση να βάλουν χρήματα στην άκρη. Η ισχυρή απασχόληση έχει συμβάλει στη διατήρηση ρυθμών ανάπτυξης σαφώς πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης μετά το τέλος της πανδημίας.