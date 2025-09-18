ΤτΕ: Αυξήθηκαν στα 79 δισ. ευρώ τα κόκκινα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers

Αύξηση κατά 1,6 δισ. ευρώ παρουσίασε, κατά το β΄ τρίμηνο του 2025, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Συγκεκριμένα τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν, ότι η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας αυξήθηκε σε 79,7 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025, έναντι 78 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο αναλυτικά, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 27, 9 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025, από 27,6 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 330 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 27,9 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 10,4 δισ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε αμετάβλητη στα 31 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 161 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 9,7 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 1,1 δισ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 41,9 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025.

Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 250 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 16,2 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 844 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 25,3 δισ. ευρώ.