ΤτΕ: Στα 152,4 δισ. ευρώ οι καταθέσεις νοικοκυριών τον Νοέμβριο

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν τον Νοέμβριο του 2025 οι τραπεζικές καταθέσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις καταθέσεις των νοικοκυριών να ενισχύονται αισθητά και τη χρηματοδότηση της οικονομίας να περνά σε θετικό έδαφος.

Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 941 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό τους υπόλοιπο στα 152,4 δισ. ευρώ. Έτσι, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,6%, από 3,4% τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση σημείωσαν και οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, κατά 90 εκατ. ευρώ, μετά τη σημαντική μείωση του Οκτωβρίου. Ωστόσο, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους υποχώρησε στο 8,7% από 12,3%. Οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων κινήθηκαν ανοδικά, ενώ εκείνες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υποχώρησαν ελαφρά.

Συνολικά, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 1,03 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης άνω των 2 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να διαμορφώνεται στο 4,9%.

Την ίδια στιγμή, αυξημένες εμφανίζονται και οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 485 εκατ. ευρώ, αν και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους υποχώρησε στο 12,8%.

Θετική στροφή καταγράφεται και στο μέτωπο των χορηγήσεων. Τον Νοέμβριο, η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 1,17 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής ροής τον Οκτώβριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης υποχώρησε στο 9,9%.

Η χρηματοδότηση των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων κινήθηκε επίσης ανοδικά, με θετική καθαρή ροή 697 εκατ. ευρώ, ενώ αυξημένη ήταν και η χρηματοδότηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα διαμορφώθηκε στα 139 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να ανέρχεται στο 2,0%.

Συνολικά, η χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε κατά 1,3 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής υποχώρησε στο 7,2%.

Όσον αφορά τη γενική κυβέρνηση, η καθαρή ροή χρηματοδότησης ανήλθε σε 524 εκατ. ευρώ, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να παραμένει σχεδόν αμετάβλητος στο 1,4%.