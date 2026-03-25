Τζόγος: Μόνιμη πηγή δημοσίων εσόδων ο φόρος στα online καζίνο, πόσα θα κερδίσει το κράτος

Μια μόνιμη πηγή εσόδων παράλληλα με τα μέτρα για τα καύσιμα επιχειρεί να ανοίξει η κυβέρνηση, επιλέγοντας να αντλήσει περίπου 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο από τον τζόγο και συγκεκριμένα από την αγορά των διαδικτυακών παιχνιδιών τύπου καζίνο.

Το σχέδιο που έχει διαμορφώσει το οικονομικό επιτελείο δεν αφορά έναν νέο οριζόντιο φόρο στα επίγεια καζίνο, αλλά την αυξημένη φορολόγηση στα κέρδη τζόγου από online slots, live casino και πόκερ. Το μέτρο, μάλιστα, αν και συνοδεύει τα προσωρινά μέτρα για τα καύσιμα, θα αποτελέσει μια μόνιμη πηγή εσόδων για τα δημόσια ταμεία ακόμα και μετά την λήξη της ενεργειακής κρίσης, και αναμένεται να αποτυπωθεί σε νομοθετική διάταξη το επόμενο διάστημα.

Το νέο φορολογικό σχήμα θα κρατά αφορολόγητα τα κέρδη έως 100 ευρώ, αλλά ανεβάζει τον φόρο από 15% σε 20% για κέρδη από 100,1 έως 500 ευρώ και από 20% σε 30% για κέρδη άνω των 500 ευρώ. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η παρέμβαση έχει υπολογιστεί με βάση την ελαστικότητα της ζήτησης ότι δεν αγγίζει το πρώτο, χαμηλό κλιμάκιο. Ο στόχος είναι να προκύψουν επιπλέον 100 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από αυτή την αλλαγή.

Σήμερα το Δημόσιο εισπράττει περίπου 270 εκατ. ευρώ από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Με τη νέα κλίμακα, το ποσό αυτό υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 370 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η καθαρή πρόσθετη απόδοση του μέτρου φτάνει κοντά στα 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο πιθανός χρόνος έναρξης η 1.7.2026, κάτι που θα μετέφερε περίπου 50 εκατ. ευρώ στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 και θα απέδιδε πλήρως στο 2027.

Μεγάλος ο τζίρος από τον διαδικτυακό τζόγο

Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση της ΕΕΕΠ για το 2024, τα ακαθάριστα έσοδα των διαδικτυακών παιγνίων έφτασαν τα 1,0667 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα online παιχνίδια τύπου καζίνο διαμορφώθηκαν στα 596,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 496,4 εκατ. ευρώ προήλθαν από slots, 93,1 εκατ. ευρώ από live casino και 7,1 εκατ. ευρώ από πόκερ. Την ίδια ώρα, τα επίγεια καζίνο εμφάνισαν ακαθάριστα έσοδα 252,8 εκατ. ευρώ. Με αυτά τα μεγέθη, η κυβέρνηση στρέφεται στο πιο αναπτυσσόμενο κομμάτι της αγοράς και όχι στις παραδοσιακές επιχειρήσεις καζίνο.

Η ίδια έκθεση δείχνει και το δημοσιονομικό αποτύπωμα του κλάδου. Τα συνολικά έσοδα του Δημοσίου από τη νόμιμη αγορά τυχερών παιγνίων έφτασαν το 2024 στα 1,0506 δισ. ευρώ. Από αυτά, 639,2 εκατ. ευρώ προήλθαν από τις εταιρείες διαδικτυακού στοιχήματος και 58,15 εκατ. ευρώ από τις επιχειρήσεις καζίνο.

Το δεύτερο σκέλος της κυβερνητικής παρέμβασης είναι νομοθετικό και αφορά την καταστολή του παράνομου τζόγου. Το σχέδιο νόμου που έχει ήδη παρουσιαστεί προβλέπει δυνατότητα ταχύτερου αποκλεισμού παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, ενισχυμένη black list, αύξηση των οργανικών θέσεων της ΕΕΕΠ από 80 σε 110, ανακριτικές αρμοδιότητες στους ελεγκτές, δυνατότητα σφράγισης καταστημάτων και διοικητικά πρόστιμα για διαφήμιση και προώθηση παράνομου τζόγου ακόμη και μέσω influencers και ψηφιακών δικτύων.

Αυτό το σκέλος συνδέεται με την προσπάθεια να συγκρατηθούν διαρροές σε μια αγορά όπου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 799.000 πολίτες έπαιξαν το 2024 σε παράνομα δίκτυα, με εκτιμώμενο κύκλο 1,67 δισ. ευρώ και απώλεια 400 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο.